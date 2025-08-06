川普爆台積電投資3000億美元 郭智輝稱「假訊息」後秒改口

經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者陳政宇、廖家寧／台北報導〕美國總統川普週二（5日）透露，台積電將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。對此，經濟部長郭智輝今（6日）被詢及此事時，當場反駁說「這個是假訊息」；媒體追問，川普說的是假消息？郭立刻改口稱，他不知是誰講的，因為他沒有研究這個命題。

郭智輝今天上午低調拜會立法院民進黨團，媒體詢問川普提到的台積電3000億美元投資，經部是否收到相關訊息。郭智輝雙手合十回應，「這個是假訊息，好不好」。

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媒體追問，川普講的是假訊息？郭智輝則說，他不知道是誰講的，他不知道，因為他沒有研究這個命題。至於，會否認為投資3000億美元太多？郭智輝僅表示，這個要問台積電。

對於川普的說法，台積電稍早回應，「目前美國投資計畫就是已宣布的1650億美元」。台積電今年3月初，宣布有意增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，加上正在進行650億美元投資專案，總投資金額預計將達到1650億美元。

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