晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

若台積電投資都由川普隨便喊 陸行之嘆：公司治理將蕩然無存

2025/08/06 13:50

美國總統川普透露，台積電將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。。圖為台積電美國亞利桑那（Arizona）廠。（彭博）美國總統川普透露，台積電將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。。圖為台積電美國亞利桑那（Arizona）廠。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（5日）接受外媒訪問時突然透露，台積電（2330）將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。對此，知名分析師陸行之表示看法，認為若台積電投資都由川普隨便喊，他覺得台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存。

陸行之今（6日）稍早在臉書發文指出，要是台積電美國亞利桑那（Arizona）廠的資本開支，都真要由川普來喊高、來實現，他覺得台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存。

陸行之也坦言，目前台灣還沒有「說不要」的選擇與權利，因為設備、EDA、客戶、關稅等全掌控在川普的手上。

陸行之表示，讓他想起了之前看的感觸良多、由法國阿爾斯通集團市場和銷售前總監皮耶魯齊（Frederic Pierucci）所寫的《美國陷阱（LE PIÈGE AMÉRICAIN）》一書，以後台積電美廠賺錢之後，也隨時可以來個外商企業大加稅，並認為台灣企業以後需逐年降低對美國市場的銷售比重，才是解決之道。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財