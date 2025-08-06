若台積電投資都由川普隨便喊 陸行之嘆：公司治理將蕩然無存

美國總統川普透露，台積電將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。。圖為台積電美國亞利桑那（Arizona）廠。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（5日）接受外媒訪問時突然透露，台積電（2330）將在美國投資3000億美元（約新台幣9兆），引發各界熱議。對此，知名分析師陸行之表示看法，認為若台積電投資都由川普隨便喊，他覺得台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存。

陸行之今（6日）稍早在臉書發文指出，要是台積電美國亞利桑那（Arizona）廠的資本開支，都真要由川普來喊高、來實現，他覺得台積電董事會及全體股東很悲哀，公司治理蕩然無存。

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陸行之也坦言，目前台灣還沒有「說不要」的選擇與權利，因為設備、EDA、客戶、關稅等全掌控在川普的手上。

陸行之表示，讓他想起了之前看的感觸良多、由法國阿爾斯通集團市場和銷售前總監皮耶魯齊（Frederic Pierucci）所寫的《美國陷阱（LE PIÈGE AMÉRICAIN）》一書，以後台積電美廠賺錢之後，也隨時可以來個外商企業大加稅，並認為台灣企業以後需逐年降低對美國市場的銷售比重，才是解決之道。

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