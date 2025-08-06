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打拚40年只為安穩退休！63歲男月花6千節儉過日 妻「1句話」重擊夢碎

2025/08/06 14:09

根據2024年調查，日本男性平均每月零用錢（含午餐費）為39081日圓（約新台幣7863元），無論地區、工作性質或興趣如何，多數人都過著節制的生活。（示意圖，路透）根據2024年調查，日本男性平均每月零用錢（含午餐費）為39081日圓（約新台幣7863元），無論地區、工作性質或興趣如何，多數人都過著節制的生活。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人辛苦賺錢、存錢，替未來退休自由人生做準備。日本一名63歲男子辛苦賺錢、節儉過日，把家計交由妻子全權掌管，年薪最高領700萬日圓（約新台幣141萬元），卻每月只花3萬日圓（約新台幣6036元）的零用錢，打拚40年就為了在退休後過上無金錢憂慮的生活，然而，距離退休只剩2年時，卻被妻子的「1句話」徹底擊潰。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，一名63歲A先生（化名）任職於東京一間建築材料公司，29歲時他與同齡的太太結婚，太太選擇成為全職主婦，一手拉拔2個孩子長大。A先生則幾乎沒有什麼興趣嗜好，生活圍繞著工作打轉，偶爾讀讀書。即使年收入最高曾達到700萬日圓（約新台幣141萬元），他每月的零用錢也只有3萬日圓（約新台幣6036元），幾十年如一日地過著節儉生活。他每天自己帶2個飯糰當午餐，有時再買些便利商店小菜或飲料填飽肚子，剪頭髮、買衣服、參加聚會等開銷全都精打細算。

進入50歲後期，收入開始下滑，60歲轉為再聘契約員工後，年薪更是驟降為400萬日圓（約新台幣80萬元），薪資腰斬也影響了他的工作動力。在這樣的情況下，A先生支撐自己的唯一的希望就是「卸下工作重擔後，能夠過上自由的退休生活」。從大學畢業後在同一家公司服務40年，從未跳槽，連年假也幾乎沒休過，他從未抱怨，默默承擔起一家之主的責任。

A先生沒什麼嗜好，退休後最理想的生活就是睡到自然醒、在咖啡廳看書、偶爾與妻子旅行，不做什麼特別的事，就是他最渴望的退休獎勵，他計畫65歲正式退休，距離這樣的生活只剩2年，就能與長年和家人一同享受自由時光。一路以來，他為家庭節省開支，支付房貸、教育費、儲備退休資金，一切只為迎接一個穩定自在的未來。但這樣的憧憬，卻在某天，被妻子的一句話徹底粉碎。

某天，妻子表情嚴肅把一本存摺放到桌上，A先生一看，裡頭的餘額竟然只有約200萬日圓（約新台幣40萬元）。妻子說出一句「這是我們家的全部存款。」A先生當場愣住了，他以為除了平時存的錢外，還有60歲領到的1500萬日圓（約新台幣302萬元）退休金，即使扣掉部分房貸，也應該還有不少存款才對。他開始追問妻子發生了什麼事，才慢慢拼湊出整個真相。

其實早年A先生曾建議妻子「不如讓孩子去托兒所，妳去工作看看？」但性格內向、不擅社交的妻子對外出工作感到強烈壓力，A先生也沒勉強她，最終選擇了「丈夫賺錢、妻子顧家」的傳統分工。從那時起，家計交由妻子掌管，A先生每月只領3萬日圓零用錢。起初妻子確實也很節儉，但隨著時間推移，她開始在自己身上花錢，與媽媽朋友聚餐、買名牌包，等孩子獨立後，更沉迷於追韓國偶像的「追星生活」。

A先生不是完全不知道妻子的消費，但他認為這些都是在家計範圍內的正常支出，從未多問。事實上，就算妻子沒有過度花費，家計仍因收入減少而變得吃緊。1500萬日圓的退休金幾乎用來償還房貸，剩下的錢妻子原本也覺得不夠，卻未與丈夫商量，反而選擇了最壞的方式「彌補」。

她透過社群網站認識了一位女性，對方建議她進行「投資」，對方自稱也是全職家庭主婦，讓妻子卸下戒心，稱只要投資，就能讓生活更好。妻子哭著說出「一開始真的賺到了，但一旦開始賠錢，我就停不下來，想要把損失賺回來。最後連對方也聯絡不上了……」

A先生既震驚又憤怒「如果妳早點告訴我，就不會變成這樣」但他同時也反思為什麼自己一直以為妻子會好好守住家計、存下退休金？其實，他從沒真正關心過家庭財務，只覺得自己上班賺錢、控制零用錢，就是盡責的丈夫。A先生無言以對，只能眼睜睜看著夢想中的退休生活遠去，現實是，他65歲退休後，還得繼續工作來填補財務缺口。

報導指出，「丈夫賺錢、妻子管錢、每月給丈夫固定零用錢」的家庭財務模式在日本早已普遍存在。根據2024年調查，日本男性平均每月零用錢（含午餐費）為39081日圓（約新台幣7863元），無論地區、工作性質或興趣如何，多數人都在過著節制的生活。這樣的節儉，雖是為了守護家庭財務，卻也可能因「完全放手給另一半」而埋下風險。

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