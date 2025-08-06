股價一年噴600％！神秘「數據巨獸」Palantir稱霸華府內幕曝光

數據分析公司 Palantir藉與川普政府的緊密結盟及對地緣政治危機的快速反應，股價年漲600%。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國資料分析公司「帕蘭泰爾（Palantir）」近日 公布第二季財報，營收突破10億美元，來自美國政府的合約金額較去年成長53%，並報告已簽約金額達23億美元。《華爾街日報》6日報導，其股價較去年同期上漲逾600%，週二再漲7.9%，創下歷史新高。

Palantir 執行長卡普（Alex Karp）於2023年初宣布公司正開發新AI產品，儘管當時工程團隊尚未著手，但最終仍完成。該公司近年已成為美國國防部主要承包商，陸軍續簽的Maven Smart System 人工智慧平台合約，總值可能超過10億美元；另獲得與 Anduril Industries 合作建置指揮系統的合約，金額上看1億美元。國防部上週宣布總值100億美元的合約整合案，亦納入 Palantir軟體。

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Palantir平台可協助使用者整合並分析大量異質資料，應用範圍包括辨識無人機位置、船艦維修追蹤、移民身分查核與藥品審批程序等。該公司表示，其軟體能紀錄使用者如何存取資料，追蹤資料來源與流向，以預防詐欺與濫用。2025年上半年，Palantir 自政府合約取得收入逾3.22億美元，較兩年前同期增加12%。

國際市場約占 Palantir 營收4分之1。疫情期間公司獲得追蹤病毒與疫苗供應合約，俄羅斯入侵烏克蘭後，卡普前往基輔會見澤倫斯基，促成技術進入多個烏克蘭政府與軍事單位。2023年10月以哈衝突後，公司高層即赴以色列。近期 Palantir 在沙烏地阿拉伯推動醫療與城市系統計畫，已與 Neom 子公司 Tonomus 簽約。

打造華府影響力網絡

Palantir 與川普政府關係密切。共同創辦人提爾（Peter Thiel）曾為川普首任競選金主，公司參與移民驅逐、軍事製造與飛彈防禦等專案，與「美國優先」政策路線一致。川普曾於AI高峰會中點名感謝 Palantir。多名前員工獲任聯邦要職，包括聯邦資訊長與國務院高層。公司2024年聯邦遊說支出為580萬美元，2019年為140萬美元。

部分前員工對公司參與移民執法表示關切。2025年春季，Palantir 與美國移民與海關執法局啟動一項6個月試點計畫，整合政府資料協助執法。Palantir 回應稱，公司未更改任何政策，所有資料存取皆具追蹤紀錄，實際資料使用方式由政府決定，僅極少數前員工表達異議。

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