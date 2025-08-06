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中油Pay行動商城上線 3千項商品免運、滿千送萬點

2025/08/06 13:07

中油Pay行動商城代言人短今、與啦啦隊女神峮峮替活動應援。（記者林菁樺攝）中油Pay行動商城代言人短今、與啦啦隊女神峮峮替活動應援。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中油Pay行動商城正式上線! 「中油Pay」行動商城代言人短今、啦啦隊女神峮峮今（6日）到場為嶄新的服務活力應援，中油表示，行動商城首波已上架農漁會、MIT台灣製造等3千多樣商品、票券可兌換，且民眾能在全台250站加油站取貨或是宅配到府，商城首波活動至8月底不限消費金額均免運，刷卡消費滿千元再送萬點。

中油聯名卡由長期合作的中信銀發行，為了鼓勵雙方客戶申辦中油聯名卡綁定「中油Pay」及 VIP 實體會員卡註冊「中油 Pay」轉換升級為行動會員，中油正式推出「中油Pay行動商城」。

中油說明，會員透過中油Pay積點、結帳一次搞定，過去民眾累點只能在加油站兌換商品，但行動商城可線上兌換或點加金換購，並且能選擇到250個加油站取貨或是宅配到家。

中油指出，可取貨的250站點約占全台三分之一的加油站，首月活動不限金額都可享免運宅配，未來回到正常後，消費滿490元同樣能免運到府；而中油深受歡迎的洗可麗產品目前還是維持加油站線下銷售，但中油強調，未來會視情況調整取貨站點與商品內容。

行動商城共有熱門搶購館、站長推薦館、品牌精選館、農漁免稅館等5大館，5月試營運至今，民生、3C類產品最受歡迎，代言人短今也透露在商城上買耳機，峮峮則呼籲粉絲可以把握父親節、七夕情人節兌換購物。

中油指出，目前中油Pay行動會員推出快六年累積有近240萬人，而持續使用中油VIP實體會員卡超過100萬戶，希望商城上線後能激勵轉向使用「中油Pay」，累點部分將會是實體卡的兩倍。

8月31日刷卡消費單筆滿1000元贈10000點中油VIP點數，中信銀也加碼，民眾只要「中油Pay」綁定中油聯名卡，於行動商城單筆消費滿1000元，也再加贈中信卡紅利點數1000點。

另外，至今年9月30日前，中油聯名卡推出三招加油省組合，第一招申辦中油聯名卡消費滿額最高回饋500元，第二招再下載綁定「中油Pay」最高回饋120元，第三招先儲值再加油享最高回饋6.8%，活動詳情可上「中油Pay」行動商城與中信銀行官網查詢。

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