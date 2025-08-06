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關稅未明 月配型ETF成資金避風港

2025/08/06 12:33

8月配息能力前10強的月配型ETF。（記者吳欣恬翻攝）8月配息能力前10強的月配型ETF。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕8月以來台股受到美台暫時性關稅及美國232條款的影響，市場信心受抑。面對震盪盤勢，具穩定現金流與防禦特性的「月配型ETF」吸引投資人目光，成為資金避險的重要選擇。

台股本週一盤中一度重挫逾280點，終場小跌55點，收2萬3378點守住月線；週二台股持續震盪，早盤一度反彈逾百點，但午盤後漲幅縮小，終場僅微漲23點，收2萬3401點，顯示市場仍處於觀望態勢。

目前市場上共有34檔月配型ETF，涵蓋台股高息、各類債券及海外股票等多元主題。

法人分析，雖然台股長線多頭結構未受破壞，但短期回檔壓力仍在，主要來自美台關稅談判尚未明朗，以及232條款可能延伸至資通訊產品的隱憂。在此背景下，具有穩定配息能力且價格相對穩定的ETF受市場資金青睞。

根據最新出爐的月配型ETF配息能力榜單，FT臺灣永續高息（00961）以接近10%的年化配息率居首，第一金優選非投債（00981B）及富邦特選高股息30（00900）分別以9.6%及9.2%的年化配息率緊追在後，顯示高股息與非投資等級債券在收益能力上的優勢。

展望後市，投信法人認為，台股短期波動壓力仍在，但資金尋求收益避風港的需求不減。月配型ETF憑藉穩定配息與基本面優勢，仍是投資人配置核心資產的理想選擇。

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