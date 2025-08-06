美超微財報遜、財測不如市場預期 盤後股價崩跌近17％

美超微財報遜、財測不如市場預期，週二盤後股價崩跌近17％。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國伺服器大廠「美超微（Super Micro）」週二（5日）美股盤後公布令人失望的2025會計年度第4季業績，財測又不如市場預期，引發公司盤後股價暴跌16.9%。

綜合媒體報導，根據美超微公布的數據顯示，公司2025年第4季營收為57.6億美元（約新台幣1725.29億元），雖較去年同期增長7.5%，但低於市場預期的58.9億美元（約新台幣1764.23億元）；以非通用會計準則（non-GAAP）計算的每股盈餘（EPS）為0.41美元（約新台幣12元），低於市場預期的0.44美元（約新台幣13元）。

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對於Q4獲利減少，美超微表示，有部分原因是受到美國關稅政策影響。

而財測方面，美超微預估，公司2026年Q1營收將介於60億至70億美元（約新台幣1797.18億元至2096.71億元）之間，中位數低於市場預期的66億美元（約新台幣1976.9億元）；EPS則預估將落在0.4至0.52美元（約新台幣10元至16元）之間，遜於市場預期的0.59美元（約新台幣18元）。

美超微5日股價收在57.26美元，跌幅1.67%。受上述利空消息衝擊，美超微盤後股價一度重挫16.9%，最低觸及47.56美元。

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