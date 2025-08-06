中國大減產、多晶矽價格反彈27％ ! 韓媒：為企業提供喘息機會

中國太陽能產業正進行結構性重組，多晶矽產能預計可削減逾30%。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在中國政府主導下，中國太陽能產業正進行結構性重組，多晶矽產能預計可削減逾30%，引發國際價格反彈，也為韓國與中國競爭的太陽能相關企業提供喘息機會。據報導，僅管中國產能削減，但韓國產能價格仍高於中國許多，仍需更多時間來應對低成本攻勢。

韓媒指出，韓國本土多晶矽製造公司一直面臨來自中國的價格競爭和低價供應的威脅。目前OCI控股產品的價格是中國產品的3倍，如果中國減產跡象和價格反彈趨勢持續下去，價格差距可能會逐漸縮小。

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數據顯示，截至7月30日，全球多晶矽價格為每公斤6.07美元，較上月底4.77美元上漲約27%。目前中國佔全球太陽能多晶矽產量的95%以上，因此全球多晶矽價格的波動實際上與中國企業的銷售價格一致。

韓媒報導，多晶矽價格上漲，主是由於中國政府減產政策的落實。據業內人士透露，中國工信部在7月與中國太陽能企業舉行了會議，敦促它們自願減產和重組。

消息指出，中國主要多晶矽生產企業正在尋求設立一個規模約50億人民幣（約新台幣208.5億元）的重組基金，該基金將用於收購並關閉100萬噸低品質生產設施，佔該產業產能的3分之1。該計畫預計在今年第3季底啟動、第4季全面執行，屆時將使整體產能從2024年底約325萬噸降至約200萬噸。

據業內人士稱，截至6月底，中國多晶矽庫存為36.7萬噸，較2024年創下的39.8萬噸的歷史最高水準略有下降。太陽能業內人士表示，中國的結構調整至少需要幾個月的時間才能帶來供需的實質改善。

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