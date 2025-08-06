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傳三星無預警全美各地裁員 ! 員工出差卡半路 網友諷 : 企業裁員秀下限

2025/08/06 12:47

三星在美國各地無預警裁員，引發更大規模組織重組的猜測。（取自網路）三星在美國各地無預警裁員，引發更大規模組織重組的猜測。（取自網路）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，南韓三星集團正在美國各地裁員，由於事先無預警，導致正在出差的員工，因公司郵件、信用卡均失效，甚至並不知道發生什麼事而被困在半路，引發。對此，科技網友諷，現在裁員越來越沒人性了，各家企業紛紛秀下限。

據報導，Reddit一位用戶名為「UndercoverGeekGirl」的女性，發文標題為「近期裁員」，指稱三星在沒有任何事先警告的情況下，整個團隊的幾名「長期」員工都被裁掉。她補充，由於公司的突然決定，部分正在出差的員工陷入了困境，因為公司卡在沒有任何預警的情況下就被關閉了，目前還不知道這件事的影響有多深遠。

另一位憤怒的用戶發文稱，糟糕的公司才會這樣做，但最好的公司不會。現在所有公司都這樣，這是歷史上最糟糕的企業高管。另一名員工指出，有些人休假期間就被公司解雇了。

有網友分享，其工作的地方就發生過這種事，公司在週五上午裁掉了45%的員工。到了中午，所有參與RIF的員工都被鎖定了，無法訪問任何網站，如果被裁的員工沒在現場，有些人直到下次嘗試登錄公司內部網站時才會發現。

Reddit用戶推測，此次裁員可能與去年報道的全球範圍內更大規模的裁員有關。《路透》在去年9月曾報導，三星計劃在某些部門裁員高達30%，並指示其全球子公司將銷售和行銷人員裁減約15%，並將行政人員裁減高達30%。

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