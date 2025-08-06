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再拖下場曝！彰化1.2萬輛牌照稅還沒繳欠稅近億元

2025/08/06 09:24

機車族使用牌照稅雖稅額不高，但若逾期未繳仍會產生滯納金甚至遭強制執行，彰化地方稅務局提醒民眾務必按時繳納。（記者張聰秋攝）機車族使用牌照稅雖稅額不高，但若逾期未繳仍會產生滯納金甚至遭強制執行，彰化地方稅務局提醒民眾務必按時繳納。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕早在4月就該繳的汽機車輛使用牌照稅，繳了沒？彰化縣地方稅務局提醒車主，目前全縣還有1萬2537輛汽機車輛，今年（2025）4月開徵的牌照稅至今仍未繳，欠稅總額9604萬元。

車主逾期未繳牌照稅，路上被攔查發現，除了本稅要繳外，額外還會被開違規罰單。（記者張聰秋攝）車主逾期未繳牌照稅，路上被攔查發現，除了本稅要繳外，額外還會被開違規罰單。（記者張聰秋攝）

彰化地方稅務局最近已用雙掛號方式寄出輔導繳納通知單，呼籲車主牌照稅金本身就很高了，務必在8月31日前繳清，否則不但會被加徵滯納金，每逾3日就會被加徵1%滯納金，最高10%滯納金，還可能面臨強制執行，甚至路上被警方查到欠繳牌照稅，還會被開罰，罰鍰最高可達應納稅額1倍，多出一筆罰單，得不償失。

使用牌照稅依照汽機車種類與CC數不同，愈大台課徵稅金愈高，幾萬元到10多萬元都有。（記者張聰秋攝）使用牌照稅依照汽機車種類與CC數不同，愈大台課徵稅金愈高，幾萬元到10多萬元都有。（記者張聰秋攝）

今年開徵的牌照稅共50萬1468輛，總稅額約39.35億元，依照車種與排氣量，稅額從800元到15萬1210元不等，電動汽機車目前仍然免徵，因政府鼓勵民眾購買電動車輛，電動汽、機車原免稅期限從原本2021年12月31日屆滿，免徵期限再延長至今年12月31日。

每年4月開徵的汽機車使用牌照稅是地方稅，為縣庫重要的歲入來源。（記者張聰秋攝）每年4月開徵的汽機車使用牌照稅是地方稅，為縣庫重要的歲入來源。（記者張聰秋攝）

車主逾期未繳牌照稅，原因不乏是因為搬家沒收到通知、忘記繳、或手頭緊，才一路拖到現在。彰化地方稅務局提醒，使用牌照稅和燃料使用費常被搞混，牌照稅是地方稅，每年4月由地方稅捐稽徵機關開徵；燃料費則是行政規費，每年7月由監理單位開徵。兩者負責單位不同、繳納時間也不一樣，民眾在繳費時一定要看清楚，以免錯過繳納期限，權益受損。

相關疑問，可撥打彰化地方稅務局免費服務專線0800-476969洽詢。

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