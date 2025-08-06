黃金微漲登近兩週高點 但專家更看好「這貴金屬」？

週二（5日）黃金上漲。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然市場依然押注聯準會（Fed）將降息，但美元升值抵銷了這股助力，同時市場正觀望美國總統川普對新任Fed主席人選的最新消息，週二（5日）黃金、白銀價格微漲，不過專家透露，現在比起黃金，他更看好白銀的成長。

《路透》報導，紐約黃金期貨上漲0.2% ，報每盎司3434.7美元；黃金現貨價上漲0.2%，報每盎司3380.20美元，一度觸及7月24日以來高點。

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道明證券（TD Securities）大宗商品策略師蓋里（Daniel Ghali）指出，市場仍對上週數據公布，以及川普政府決定更換美國勞工統計局局長感到震驚。「這兩件事都對黃金的強勢起到了推進的作用。」

在上週五公布疲軟的6月非農報告之後，市場押注今年年底前將降息兩次，從9月開始。

另一方面，川普表示他很快將宣布Fed主席繼任人選，以及短期代理Fed理事的人選。Fed理事庫格勒（Adriana Kugler）上週五宣布辭職。

數據顯示，美國6月貿易逆差縮小，反映消費性商品進口急遽下滑，這是川普關稅政策對全球商務影響的最新證據。

投資人如今等待周四的就業數據，從中研判Fed可能路徑。

其他貴金屬部分，現貨白銀上漲1.2%，報每盎司37.85美元，是7月30日以來最高。RJO期貨公司資深市場策略師哈伯康（Bob Haberkorn）說：「比起黃金，我現在看好白銀。我認為白銀將可突破40美元，如果成真，下個目標可能是在約42美元附近的價位。」

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