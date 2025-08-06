OPEC+增產重擊油市 國際油價摔至5週新低

國際油價週二（5日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週二（5日）下跌，原因是OPEC+供應增加，以及對全球需求疲弱的擔憂，抵銷了市場對美國總統川普就印度購買俄羅斯原油一事發出威脅的擔憂。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 1.13 美元，或 1.7%，收每桶 65.16 美元。

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布蘭特原油期貨下跌 1.12 美元，或 1.63%，收每桶 67.64 美元。

兩大原油期貨皆收在5週以來新低。

OPEC+於週日同意自 9 月起，每日增產 54.7 萬桶，提前結束最近一輪的減產措施。Lipow Oil Associates 總裁李包（Andrew Lipow）表示：「OPEC供應量的大幅增加給市場帶來了壓力。」

美國7月服務業活動意外持平，訂單幾乎無變化，就業進一步疲軟，儘管投入成本創近3年最大增幅，顯示企業仍受到川普政府關稅政策不確定性的拖累，這也對油價造成了壓力。

李包指出：「現在市場將觀察印度與中國是否願意大幅減少購買俄羅斯原油，並尋找其他替代供應。」

川普週二再次威脅，若印度在未來 24 小時內不減少從俄羅斯進口石油，美國將對印度商品加徵更高關稅。他並表示，能源價格下跌可能迫使俄羅斯總統普廷停止對烏克蘭的戰爭。

不過印度回應稱，川普的威脅「毫無正當性」，並誓言保護本國經濟利益，兩國之間的貿易裂痕因此加深。

印度是目前最大海運俄油買家，2025 年 1 月至 6 月的進口量達每日 175 萬桶，年增 1%。

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