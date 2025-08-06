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美國重建晶片產能勢在必行 ! 外媒揭關鍵 台積電是美AI與國防的命門

2025/08/06 09:33

當晶片成為新冷戰的石油，誰掌握製造權，誰就擁有世界的未來。（法新社）當晶片成為新冷戰的石油，誰掌握製造權，誰就擁有世界的未來。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣，不僅是地緣政治的熱點，更是當今世界最關鍵的科技戰略樞紐，造成這種「小島巨力」格局，正是台灣晶圓代工巨頭台積電（TSMC）。根據《Contrary Research》指出，美國在人工智慧與高端科技上的全球領導地位，實則依賴台積電的產能，這在地緣戰略上是一個無法接受的單點風險（single point of failure）。

文章指出，先進和傳統節點半導體，已經越來越多地應用於美國軍方所依賴的每種關鍵武器。精確導引飛彈、F-35戰鬥機或無人機，以及幾乎任何依賴感測器、雷達、導引系統或攝影機的現代軍事系統，都包含先進的半導體晶片。因此，如果無法獲得台灣的半導體，美國的軍事實力將受到直接影響。

現今，台積電的角色早已超越了商業公司，更像是美國科技與軍事的「外包心臟」。這也正是美國各界疾呼，「美國必須打造自己的TSMC」的根本原因。因此，問題不再是需不需要，而是如何建立、誰來負責。

這也正是為何美國近年開始積極重建本土晶片製造能力，並提出《CHIPS法案》，投入數百億美元扶植產業。而在這場產業國安賭局中，美國政府逐漸意識到，要打造一個「美國版的台積電」，英特爾（Intel）恐怕是唯一現實選項。

《Contrary Research》表示，過去30年來，美國曾是半導體的發源地，從發明電晶體、建立矽谷、催生英特爾與AMD等一代晶片巨頭，但隨著製造成本飆升與代工模式興起，美國本土晶片製造比重從1960年代的100%，一路滑落到1990年的37%，到2024年更僅剩8%。

更關鍵的是，美國當前唯一只保有先進製程與邏輯晶片研發能力的公司，就只有英特爾。雖然近年內部改革波折不斷，但該公司正陷入晶圓代工存亡戰，這點也關乎美國的國安與經濟安全。

台積電的強勢地位，並不僅止於「技術先進」這麼簡單，因為先進製程的主導地位，並不是只靠1台先進EUV曝光機就能達到，關鍵點是建立在數十年製造經驗、數萬名高技能人才、上下游密集供應鏈與制度文化累積之上。

簡而言之，台積電擁有整合性極高、外國難以重建的系統性能力。

在AI晶片的核心戰場中，更是台積電稱王之地。2奈米以下的製程技術，直接影響AI模型的推論效率與軍事應用的技術極限。若美國失去來自台灣的先進晶片供應，不只AI發展將卡關，甚至連基本的軍事系統組裝能力都將大打折扣。

該文章指出，儘管台灣與美國在政治與安全上高度協調，但美國智庫與分析人士愈來愈擔憂，美國將自身的AI發展、國防能力、乃至整個科技競爭力，已經過度依賴一個距離中國本土僅110英里的島嶼。

《Contrary Research》指出，隨著美中科技冷戰升溫，以及全球AI競賽白熱化之際，「誰控制先進半導體製造，誰就掌握未來主導權」，這句話已不再誇張。倘若台海衝突導致台積電營運停擺，全球GDP恐瞬間蒸發10兆美元（新台幣近300兆元），相當於全球經濟的10%，這將是一場科技文明的崩潰。

台積電對美國來說，不只是供應商，而是一場無法承受其崩潰代價的戰略依賴。面對中國日益施壓與科技競賽加劇，重建本土晶片產能，已不只是產業政策，而是美國21世紀的生存戰略。

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