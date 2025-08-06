新茶飲成中國外送補貼大戰最大受益者！高盛點名「這家」今年多賺逾7億

高盛上調古茗今年獲利預測，預估多賺1.83億人民幣。（擷取自官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新茶飲品類成為此輪中國外送補貼大戰下最大受益者，高盛上調古茗和蜜雪冰城今年獲利預測，預估分別多賺1.83億人民幣（約新台幣7.63億元）與5000萬人民幣（約新台幣2.08億元）。

外媒報導，高盛最新報告指出，外送平台競爭自4月京東推出"100億人民幣（約新台幣417億元）外送補貼"計畫後持續升級。美團和阿里巴巴旗下餓了麼隨後跟進，根據高盛網路團隊估算，3大平台僅在第2季度的總投資就達到250億人民幣（約新台幣1042.5億元），推動日均外賣訂單量在2季度超過1億單，年增長27%。

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而此輪外送補貼大戰中最大受益者則是新茶飲品類。7月上半月各平台推出更積極的補助政策，包括免費新茶飲優惠券。

高盛指出，補貼競爭為表現不佳的品牌提供支撐，減緩了門市關閉速度，打亂了產業整合趨勢。

根據窄門數據，7月產業門市數量較上季成長加速。

古茗和幸運咖在過去幾個月加速門市擴張，庫迪5月恢復正成長並在近2個月加速成長。茶百道和奈雪的茶雖仍有淨關店，但改善的同店銷售表現可能導致關店計劃延後和開店計劃增加。

由於外送補貼持續時間超預期延續至第3季度，高盛上調古茗和蜜雪冰城兩家2025年獲利預測，古茗則成為大受益者，因其外送佔比相對更高，高盛將其2025年經調整淨利預測從20.06億人民幣（約新台幣83.65億元）上調至21.89億人民幣（約新台幣91.28億元），增幅達9.2%，這主要得益於單店GMV（商品交易總額）成長預測從6%上調至13%。

而蜜雪冰城部分，將2025年經調整淨利預測從53.74億人民幣（約新台幣224.09億元）上調至54.24億人民幣（約新台幣226.18億元），增幅為1%。

不過，高盛也點出，短期內補貼提振了新茶飲品牌的門市銷售額成長，但2026年補貼退出後可能面臨成長回落。高盛分析認為，補貼正常化後產業整合將加速，供應鏈和品牌優勢突出的龍頭企業將受益。

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