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微軟警告：這10種職業最容易被AI取代 第一名重疊率高達98％

2025/08/06 12:44

微軟在報告中分析出與AI任務重疊度最高、最容易被取代的前10名職業，其中高居榜首的，是口譯與筆譯人員。口譯員示意圖。（歐新社）微軟在報告中分析出與AI任務重疊度最高、最容易被取代的前10名職業，其中高居榜首的，是口譯與筆譯人員。口譯員示意圖。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）時代來臨，許多工作職位可能會遭取代，而根據微軟最新發表的報告《衡量生成式AI對職業的影響》，發現AI對白領工作的影響程度遠高於藍領族群，許多辦公室工作面臨重大風險，只因為AI能完成這些工作中的大量內容，微軟在報告中分析出與AI任務重疊度最高、最容易被取代的前10名職業，其中高居榜首的，是口譯與筆譯人員，報告指出：「口譯與筆譯人員的工作內容有98%與Copilot常執行的任務重疊。」

《CNBC》報導，在微軟的最新報告中，研究團隊分析了2024年1月至9月期間，微軟聊天機器人Bing Copilot與美國用戶之間的20萬筆匿名、經去識別處理的對話。發現使用者最常尋求AI協助的工作活動是蒐集資訊與撰寫內容；而AI實際執行最多的任務包括提供資訊與協助、撰寫、教學與建議。」

根據研究團隊的分析結果，和AI任務重疊度最高、最容易被取代的前10名職業，依序為：口譯與筆譯人員、歷史學家、乘務員、服務銷售員、作家或撰稿人、客戶服務人員、CNC程式設計師、總機人員、售票員和旅遊業務員、廣播主持人和電台DJ。

報告指出，「口譯與筆譯人員」的工作內容有高達98%與AI常執行任務重疊，顯示其職業風險最高。

微軟同時指出，相對「不受AI影響」的職業，主要集中在醫療與藍領類別，如抽血師、護理師助理、船舶工程師與汽車維修技師等，這些職位多需實體操作與人實際互動，短期內難以被AI替代。

報導提到，微軟這份報告並不代表機器人明天就會搶走人類的飯碗。但想要在快速變化的職場環境中維持競爭力，仍是需要深入了解AI工具，並學會如何將它們用於提升工作效率上。

在這個AI可以執行許多例行工作任務的時代，仍有許多技能是人類所獨有的，例如：同理心、好奇心、社交與情緒智力、領導力與關係經營等。史丹佛大學商學講師西格爾（Robert E. Siegel）就認為，培養這些「人性化」的能力將是職涯成功的關鍵。

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