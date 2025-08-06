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與錢無關！逾5成新加坡旅客拒遊美國 5大理由全因「他」而起

2025/08/06 14:07

逾5成新加坡遊客今年不去美國。（歐新社）逾5成新加坡遊客今年不去美國。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡遊客今年不去美國，居東南亞6國之最，根據調查，有高達55%的新加坡遊客表示，今年對赴美旅遊興趣下降，主要原因，包括擔心自己在美國的人身安全、槍枝暴力等5大因素，而這些因素主要是由美國總統川普一連串的政策有關。

CNBC報導，1項針對東南亞6國中6000名遊客，今年赴美國旅遊調查顯示，新加坡人對它的拒絕程度比印尼、越南、泰國、菲律賓和馬來西亞人更高。

調查顯示，7%的新加坡人表示今年對訪問美國的興趣增加，而超過55%的人表示他們的興趣下降。

市場研究公司Milieu Insight的調查顯示，東南亞受訪者中，有44%表示今年對美國的興趣有所增加，而有18%表示對美國的興趣有所下降，這兩個數字與上述數字形成了鮮明對比。

主要原因是新加坡人比該地區的其他人更擔心前往美國旅遊。而新加坡最在意的5個原因，包括槍枝暴力（+20個百分點）、川普政府的行動（+18個百分點）、可能存在的歧視或惡劣待遇（+17個百分點）、他們在美國的人身安全（+13個百分點）與邊境拘留（+13個百分點）。

詹姆斯庫克大學酒店與旅遊管理高級講師齊爾米亞·坎布爾表示，由於新加坡犯罪率低，其公民對安全有很高的期望。

另新加坡人Kimberly Kwok表示，她今年將避免前往美國，主要是出於安全考慮，她說，新聞裡經常看到很多關於針對亞裔的仇恨犯罪，還有槍支問題。

而新加坡大學生凱拉·譚 （Cayla Tham） 也表示，槍支在東南亞社會並不常見，這削弱了她對訪問美國的興趣。

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