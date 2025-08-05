AI時代10項最不安全的工作 也是最常接觸AI的職務

根據微軟的一份新報告，列出AI時代10項最不安全的工作。（取自CNBC）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧時代來臨，許多工作職位可能會遭取代，根據微軟的一份新報告，列出AI時代10項最不安全的工作。

微軟公布新報告《與人工智慧合作：衡量產生人工智慧的職業影響》，該報告分析不同工人對人工智慧的採用及其對其工作可能產生的影響。調查發現，由於人工智慧可以完成大量工作，許多辦公室工作面臨被顛覆的風險。

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研究人員在報告中寫道：我們發現，人們尋求人工智慧幫助的最常見工作活動包括收集資訊和寫作，而人工智慧本身執行的最常多的是提供資訊和幫助、寫作、教學和建議。

根據調查結果，以下是十大最不安全的工作，卻也是接觸人工智慧技術最多的職務：

1. 口譯員和筆譯員

2. 歷史學家

3. 交通工具乘客乘務員

4. 服務銷售代表

5. 作家和作者

6. 客戶服務代表

7. 電腦數控 （CNC） 工具程式設計師

8. 電話接線生

9. 售票員及旅行社職員

10. 廣播播音員及電台DJ

報告指出，口譯員和筆譯員位居榜首，其98%的工作活動與Copilot的常見任務重疊，完成率和適用性得分都相當高。其他適用性得分較高的職業包括與寫作/編輯、銷售、客戶服務、編程和文員相關的職業。

該報告還列舉了最能抵禦人工智慧的職業，主要包括醫療和藍領工作，通常需要更多體力或動手操作。這些職位包括採血員、護理助理、船舶工程師和輪胎修理工。

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