水利署加速「千億治水新計畫」 期程原6年縮短至4年

經濟部水利署加速推動「1000億治水計畫」，期程由原規劃6年縮短為4年。淹水示意圖。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕0728西南氣流帶來連日強降雨，造成南部多處淹水，行政院上月31日通過經濟部水利署提出的1000億治水計畫，期程由原規劃6年縮短為4年，以加速推動治理工作，以「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」作為韌性治水目標。

該計畫正式名稱為「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，屬跨部會計畫，由經濟部、內政部、農業部、交通部、環境部共同推動。經濟部表示，該計畫是歷經2年縝密研討所提出的具體政策作為，歷經中央與地方跨單位研商，並延續過去治水經驗檢討策進與整合民間意見。

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經濟部說明，政府自2016年起投入8年800億治水、流域綜合治理、前瞻基礎建設治水等計畫，補助地方政府推動治水工作，將地方管轄河川排水系統的治理率自19%提升至45%，然而全國仍有多處河川排水尚未完成整治，後續治理經費不可中斷。

有鑑於前瞻基礎建設補助計畫將在2025年結束，為確保銜接無縫，水利署在2022年10月提出下階段治水計畫構想，歷經5次與中央相關部會、地方政府研商修正，才在2024年7月提報「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」送行政院審議。

千億元治水新計畫除了以整體流域規劃推動治理工程外，還有提升土地承洪能力、減少淹水入家門、加速退水、提升防災應變等策略，未來將由經濟部、內政部、農業部、交通部、環境部等中央各部會統籌合作，就河川排水、海岸防護、下水道、農田排水、水土保持、橋梁改建及水質改善進行整體規劃，採用精準、智慧的系統性治水方法，協助地方政府改善河川排水系統。

經濟部強調，千億元新治水計畫是歷經長期整體規劃與深度溝通的具體成果，將依循「行政院水及流域永續推動小組」所訂目標與推動指引，推動更具整合性與前瞻性的治水行動，並與地方政府共同合作，達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」的韌性治水目標，守護民眾生命財產安全。

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