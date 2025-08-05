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金管會：美國關稅對我金融業影響可控

2025/08/05 21:05

金管會表示，目前評估關稅對國內金融業影響可控。（資料照）金管會表示，目前評估關稅對國內金融業影響可控。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台美關稅談判持續進行，美國目前暫定台灣稅率為20%。金管會表示，目前評估關稅對國內金融業影響可控，銀行業資產品質、風險承擔能力應可發揮金融中介功能，保險業流動性資產水位高，流動性無虞。

銀行局主秘張嘉魁指出，今年度循例辦理定期監理的壓力測試，包括美國關稅可能影響總體經濟等，目前初步結果顯示，銀行資產品質、風險承擔能力應該都可發揮金融中介功能。

張嘉魁指出，金管會跟其他部會建立跨部會協商平台，確保產業資金不斷鏈，今年4月也請銀行公會提出金融協助措施，包括舊貸展延不收傘、符合一定條件新貸案件請銀行簡化流程等。另外，鼓勵國銀配合政策放款，包括今年中小企業放款目標4600億元、6大核心戰略放款今年目標3800億元等，並請銀行主動了解客戶狀況。

保險局副局長蔡火炎表示，美國關稅措施對保險業清償能力的影響，主要在於金融市場面，包括市場風險與流動性風險等。市場風險部分，蔡火炎分析，市場預期美國降息速度趨緩，保險業手上多持有至到期的債券，採取攤銷後成本評價，比較不受利率影響。

他提到，美國關稅政策不確定性，近期導致美元走貶，截至今年5月底，壽險業避險比率為64%，也開放壽險業適用外匯價格變動準備金新制，因應新台幣第2季升值，也提出資本適足率可採取匯率均價、可申請釋出責任準備金的暫行措施等，緩解匯率波動。

流動性風險的部分，蔡火炎指出，保險業流動性不只看保費收入與保險給付，還有投資收入、籌資等面向，今年上半年壽險業保費收入大於保險給付，保險業6月底銀行存款等流動性資產約有1兆1224億元，水位相對高，沒有流動性問題。

證期局副局長黃厚銘說明，證券商與期貨商受關稅影響主要來自市場價格波動，證券商與期貨商投資國內有價證券分別為908.5億元和21.69億元，占整體總資產比例為2.86%與0.39%。為減少衝擊，業者也會適時調整自營部位，加強風險控管。

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