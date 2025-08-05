晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

拿錢來否則高關稅 紐時：川普談判策略猶如全球性勒索

2025/08/05 21:09

美國總統川普在重返白宮後，正利用他在「川普：交易的藝術」書中主張的作法，來迫使其他國家承諾巨額投資，不然就得面臨高關稅。專家指出，這種手法無異是一種「全球性勒索」。（路透資料照）美國總統川普在重返白宮後，正利用他在「川普：交易的藝術」書中主張的作法，來迫使其他國家承諾巨額投資，不然就得面臨高關稅。專家指出，這種手法無異是一種「全球性勒索」。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《紐約時報》報導，美國總統川普在重返白宮後，正利用他在「川普：交易的藝術」書中主張的作法，來迫使其他國家承諾巨額投資，不然就得面臨高關稅。專家指出，這種手法無異是一種「全球性勒索」。

川普今年4月2日推出對等關稅，之後二度延後實施時間至8月1日，期間僅實施10%基準關稅，以讓各國有時間與美國談判，並在截止日到期前施加壓力。

例如，在7月30日，川普在自家社群媒體「真相社群」說發文：「南韓目前的關稅是25%，但他們提出了降低關稅的方案，我很想知道具體方案是什麼。」隔天，川普同意對南韓進口商品徵收15%關稅，因南韓同意在美國投資3500億美元，並購買1000億美元美國能源。

南韓並非唯一做出巨額投資承諾的國家。日本表示將設立一個5500億美元的基金，用於對美國投資。歐盟也說，其企業準備對美國投資至少6000億美元。對貿易專家而言，這些承諾引發了一個問題：川普是在與貿易夥伴談判，還是在夾持貿易人質。

偏右翼的智庫「卡托研究所」（Cato Institute）國民經濟學副總裁林西康（Scott Lincicome）表示：「這無疑是一種全球性勒索，事實上，川普正在利用美國關稅政策，將這些條件強加給那些不太情願地參與者。」

但這些非正式承諾的模糊性也顯示，其他國家可能也在尋找創意的方式來規避川普的關稅。儘管關稅的執行相對簡單，但投資和採購承諾卻不容易落實。例如，歐盟無權規定其承諾的投資類型，日本承諾的投資大多以貸款形式發放。

這些國家宣布的投資也引發了混亂，而且缺乏此類協議通常附帶的細節，以避免未來的爭議。

曾在歐巴馬政府任內擔任美國貿易代表的美國智庫「外交關係委員會」（CFR）主席傅洛曼（Michael Froman）表示：「包括那些已宣布投資承諾的國家在內，還存在諸多疑問，這些承諾究竟意味了什麼？這些承諾是否可執行？如果他們在特定時期內未提供一定金額的投資，關稅是否會恢復？」

儘管美國長期以來一直是外國投資的熱點，但迫使各國進行投資的長期影響尚不清楚。

然而，哥倫比亞大學商學院教授談判策略的艾姆斯（Daniel Ames）指出，日本、南韓和歐盟等國家在宣布巨額投資承諾時，可能也在迎合川普的虛榮心，而這些承諾最終可能只是空話。

艾姆斯說：「川普是個擅長說故事的人，當他的對手意識到這一點時，他們就能加以利用，如果你在跟一個自戀者談判，你會想辦法讓他們覺得自己贏了。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財