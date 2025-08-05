拿錢來否則高關稅 紐時：川普談判策略猶如全球性勒索

美國總統川普在重返白宮後，正利用他在「川普：交易的藝術」書中主張的作法，來迫使其他國家承諾巨額投資，不然就得面臨高關稅。專家指出，這種手法無異是一種「全球性勒索」。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕《紐約時報》報導，美國總統川普在重返白宮後，正利用他在「川普：交易的藝術」書中主張的作法，來迫使其他國家承諾巨額投資，不然就得面臨高關稅。專家指出，這種手法無異是一種「全球性勒索」。

川普今年4月2日推出對等關稅，之後二度延後實施時間至8月1日，期間僅實施10%基準關稅，以讓各國有時間與美國談判，並在截止日到期前施加壓力。

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例如，在7月30日，川普在自家社群媒體「真相社群」說發文：「南韓目前的關稅是25%，但他們提出了降低關稅的方案，我很想知道具體方案是什麼。」隔天，川普同意對南韓進口商品徵收15%關稅，因南韓同意在美國投資3500億美元，並購買1000億美元美國能源。

南韓並非唯一做出巨額投資承諾的國家。日本表示將設立一個5500億美元的基金，用於對美國投資。歐盟也說，其企業準備對美國投資至少6000億美元。對貿易專家而言，這些承諾引發了一個問題：川普是在與貿易夥伴談判，還是在夾持貿易人質。

偏右翼的智庫「卡托研究所」（Cato Institute）國民經濟學副總裁林西康（Scott Lincicome）表示：「這無疑是一種全球性勒索，事實上，川普正在利用美國關稅政策，將這些條件強加給那些不太情願地參與者。」

但這些非正式承諾的模糊性也顯示，其他國家可能也在尋找創意的方式來規避川普的關稅。儘管關稅的執行相對簡單，但投資和採購承諾卻不容易落實。例如，歐盟無權規定其承諾的投資類型，日本承諾的投資大多以貸款形式發放。

這些國家宣布的投資也引發了混亂，而且缺乏此類協議通常附帶的細節，以避免未來的爭議。

曾在歐巴馬政府任內擔任美國貿易代表的美國智庫「外交關係委員會」（CFR）主席傅洛曼（Michael Froman）表示：「包括那些已宣布投資承諾的國家在內，還存在諸多疑問，這些承諾究竟意味了什麼？這些承諾是否可執行？如果他們在特定時期內未提供一定金額的投資，關稅是否會恢復？」

儘管美國長期以來一直是外國投資的熱點，但迫使各國進行投資的長期影響尚不清楚。

然而，哥倫比亞大學商學院教授談判策略的艾姆斯（Daniel Ames）指出，日本、南韓和歐盟等國家在宣布巨額投資承諾時，可能也在迎合川普的虛榮心，而這些承諾最終可能只是空話。

艾姆斯說：「川普是個擅長說故事的人，當他的對手意識到這一點時，他們就能加以利用，如果你在跟一個自戀者談判，你會想辦法讓他們覺得自己贏了。」

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