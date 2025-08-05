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巨生醫：今年將邁入收穫期 下半年辦現增

2025/08/05 20:42

巨生醫今年邁入收穫期的關鍵轉捩點。圖右起為巨生醫總經理許源宏、執行長王先知、財務副總邱奕翔。（記者陳永吉攝）巨生醫今年邁入收穫期的關鍵轉捩點。圖右起為巨生醫總經理許源宏、執行長王先知、財務副總邱奕翔。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉、實習記者林子云／台北報導〕興櫃巨生醫（6827）今宣布其研發的MRI顯影劑MPB-1523將於今年底向美國FDA提出第三期臨床試驗的Pre-IND申請，同時抗癌藥物新劑型新藥MPB-1734將在明年底申請進行生物相等性試驗，巨生醫總經理許源宏表示，今年將是公司邁入收穫期的關鍵轉捩點。

許源宏表示，公司經過十年研發與臨床驗證，建立涵蓋505（b）（1）與505（b）（2）的雙技術平台，技術核心聚焦於影像診斷與抗癌治療領域，期望提供全球醫療未滿足的需求。

許源宏指出，MPB-1523為全球僅有的兩款肝特異性顯影劑之一，採用獨特的奈米粒子技術並透過細胞攝取差異，有效分辨肝臟惡性腫瘤，由於相關病患主要在中國，光是中國市場潛在使用MPB-1523的次數就超過500萬次，市場規模約10億人民幣（約新台幣41.7億元），目前已與2、3家中國藥廠洽談授權，並規劃2028年申請藥證。

至於MPB-1734是以賽諾菲抗癌藥去癌達（Jevtana）開發505（b）（2）新劑型新藥，其毒性較原廠藥低，且可溶於水，用來治療攝護腺癌與頭頸癌，得利於奈米微胞的技術將有機會免除臨床2/3期試驗，估計2028年完成生物相等性（BE）試驗、2029年取得藥證。

巨生醫財務副總邱奕翔表示，公司預計8月中旬上半年財報出爐後，送件申請現增，預計發行1.5萬張新股，募資1.5億元以上，用以完成MPB-1523的BE試驗；隨著中國授權明年有機會完成，公司預計最快於明年底或後年初提出IPO申請。

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