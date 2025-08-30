晴時多雲

統籌稅款比試算少？財部：新法計算公式有問題 345億分不出去待修法

2025/08/30 19:07

對於部分縣市質疑統籌稅款分配金額比試算少，財政部說明，主因新版財劃法計算公式有問題，導致345億分不出去，待修法後再行分配。（財政部提供）對於部分縣市質疑統籌稅款分配金額比試算少，財政部說明，主因新版財劃法計算公式有問題，導致345億分不出去，待修法後再行分配。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部公布2026年度中央統籌稅款分配金額，部分縣市質疑分配金額比試算少。財政部說明，主因新版財劃法第16-1條所訂分配公式有問題，導致統籌稅款無法全數分配，明年度統籌稅款還有345.5億元無法分配，因此部分縣市分配金額不如預期，尤其離島3縣未能分配出去的數額較大，但這些數額仍屬地方政府財源，不會移作他用，將待完成修法後進行分配。

財政部表示，部分縣市對於2026年獲配統籌稅款與自行估算金額差異大，因部分縣市引用去年底財政部應立委要求的初步設算資料比較，部分縣市則依2026年度統籌稅款規模成長率再為乘算推估比較。然而，新版財劃法分配公式條文有語義及邏輯性問題，財政部在當時初步試算表中已說明是在諸多假設條件下進行的初步設算，並非最後結果，不應與昨日通知地方政府依法實際設算的結果比較。

財政部指出，新版財劃法所訂普通統籌稅款分配公式有3大爭議，包括：分子按本島各縣市及離島分開計算，分母則規定按全部直轄市及縣市計算；且未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式；未具體明定分配鄉鎮市核計項目、指標及權重等爭議，導致統籌稅款出現分不完情況，之前行政院移請立法院覆議，力求導正，但立法院仍作成決議維持原案。至於去年底應立委要求初步試算的假設條件，則採分子、分母一致計算，假設可全數分配完畢；另各項分配權數的設算基礎資料當時僅2023年度資料可採計，財產稅成長率序位分數暫按2分級距計算。

針對上述問題，財政部8月15日邀集地方政府會商，其中序位分數計分多數地方政府建議採0.2分級距計算、鄉鎮市分配公式沿用現行分配公式，已獲致共識；至於分母爭議，地方政府雖建議採行政解釋等作法，但鑑於分配公式的分母，文義上已明確規定按全部直轄市及縣市計算，財政部無法逾越法律明文規定的文義範圍自為解釋，因此分母仍應按全部直轄市及縣市計算。

財政部強調，2026年度中央統籌分配稅款規模達8841億元，較2025年度4676億元增加4165億元，增幅達89%，地方政府獲配豐沛的財源，可作為推動施政所需；連江縣較去年減少部分，已依法以特別統籌稅款補足，至於財劃法爭議問題，仍應透過修法程序解決。

