風向變了！央行：市場已反應聯準會降息預期 若美元續強台幣可能走貶

央行外匯局局長蔡烱民表示，市場已反應聯準會降息預期，若美元續強台幣可能走貶。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣兌美元匯率上半年升值近10%，壽險業最傷，科技業也認列不少匯兌損失，惟隨著對等關稅不確定因素逐漸淡化，市場氛圍開始出現轉變，不再一面倒看空美元。中央銀行外匯局局長蔡烱民今日更表示，市場已提前反應聯準會今年降息預期，在美國經濟基本面穩健、利差仍具優勢情況下，他提醒，若美元延續7月強勁走勢，則台幣與多數貨幣可能同步走貶。

蔡烱民舉歐元區上半年降息、歐元卻持續走強為例，他說市場通常都會提前反應政策變化，目前美元價格已反應年內降息兩碼降息的預期，若沒有太多意外，即使聯準會9月如預期啟動降息，美元未必會走弱，因美國當前經濟表現仍具韌性且相對突出，且美國在三大債信評等仍佳、科技創新領先全球，這三大有利因素將持續帶動資金回流美元資產，對美元帶來支撐。

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蔡烱民進一步指出，雖然還有幾個國家關稅尚未確定，也還有些不確定因素存在，但過去一個月包括美債、美元都已經回到4月川普政府關稅「解放日」之前水準，市場對於美債違約疑慮已逐漸消除，並因關稅收入增加、財政赤字改善以及未來降息可能降低政府利息支出，逐漸恢復對美債、美元信心。

整體而言，蔡烱民認為，7月以來台幣已經慢慢回穩，先前對於台幣升值預期消退，市場恢復理性，美元回升過程中，外資「禿鷹」也出去了，儘管目前台灣關稅稅率尚未完全確定，但是關稅對匯率影響很難判斷，他認為下半年台幣走勢還是取決於美元。

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