晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

貿聯7月出貨量創新高 營收寫歷史次高

2025/08/05 20:27

貿聯-KY7月合併營收達60.34億元，月增16%、年增20.4%，創歷年單月次高紀錄。（記者方韋傑攝）貿聯-KY7月合併營收達60.34億元，月增16%、年增20.4%，創歷年單月次高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）今日公告2025年7月合併營收達新台幣60.34億元，月增16%、年增20.4%，創歷年單月次高紀錄。累計前7月營收達389.6億元、年增27.88%；法人分析，貿聯憑藉全球佈局優勢及產品線多元化，隨第三季進入傳統旺季，下半年營運動能可望持續推升。

若以美元計價，貿聯-KY7月營收為2.04億美元，月增16.22%、年增32.31%；前7月合併營收達12.37億美元，較去年同期成長29.99%。在AI、電動車、工業自動化等領域具備穩健基礎，管理層指出，7月出貨量已創下歷史單月新高紀錄。

貿聯提到，受惠高效能運算（HPC）、車用與工業應用需求穩定，目前資訊用線束出貨受AI與HPC客戶帶動持續成長；車用線束方面，非電動車客戶出貨增加，電動車產品則維持平穩；工業用線束整體出貨同步上揚，電器用線束則與呈現持平態勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財