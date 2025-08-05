貿聯7月出貨量創新高 營收寫歷史次高

貿聯-KY7月合併營收達60.34億元，月增16%、年增20.4%，創歷年單月次高紀錄。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）今日公告2025年7月合併營收達新台幣60.34億元，月增16%、年增20.4%，創歷年單月次高紀錄。累計前7月營收達389.6億元、年增27.88%；法人分析，貿聯憑藉全球佈局優勢及產品線多元化，隨第三季進入傳統旺季，下半年營運動能可望持續推升。

若以美元計價，貿聯-KY7月營收為2.04億美元，月增16.22%、年增32.31%；前7月合併營收達12.37億美元，較去年同期成長29.99%。在AI、電動車、工業自動化等領域具備穩健基礎，管理層指出，7月出貨量已創下歷史單月新高紀錄。

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貿聯提到，受惠高效能運算（HPC）、車用與工業應用需求穩定，目前資訊用線束出貨受AI與HPC客戶帶動持續成長；車用線束方面，非電動車客戶出貨增加，電動車產品則維持平穩；工業用線束整體出貨同步上揚，電器用線束則與呈現持平態勢。

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