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高齡健康受重視 冠晶光電推穿戴式光照產品

2025/08/05 19:49

冠晶光電推穿戴式光照解決方案。（取自業者官網）冠晶光電推穿戴式光照解決方案。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今（2025）年「高齡健康產業博覽會」將於本月8日至10日登場，此次國家衛生研究院「醫起健康」主題館攜手冠晶光電，推出以「光生物調節技術」為核心的穿戴式光照解決方案，冠晶光電表示，此解決方案聚焦銀髮族睡眠障礙與健康管理議題，期望開啟智慧照護新篇章。

冠晶光電說明，國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心研究顯示，長者接受規律性光照，入睡等待時間與主觀睡眠品質均得到明顯改善，規律性光照亦可緩解身體不適部位，因此國衛院整合產學資源，與冠晶光電合作推出微型穿戴式光照產品。

冠晶光電說明，現場展出的「舒利貼」系列產品採用特定波長紅光啟動光生物調節機制，非侵入式促進細胞修復與血液循環，採微型穿戴式設計，適用居家場景。直覺化操作介面設計，長者進行光療只需每日固定時段配戴，不干擾作息。榮獲「國家藥物科技獎」與「SNQ國家品質標章」認證，兼具安全性與便利性。

隨著全球高齡化加劇，結合光電科技與預防醫學的創新方案，正成為銀髮照護關鍵趨勢。冠晶光電表示，秉持『正信正念、自然和諧』的品牌理念，一直致力開發真正貼近人性需求的居家產品，將持續深化技術應用，拓展更多生活應用場景，讓光成為陪伴銀髮族健康老化的重要媒介，實踐「延長壽命，更要活得尊嚴」的願景。

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