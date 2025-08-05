關稅不定重創車市 裕日車總經理姚振祥接任

美國對等關稅和貨物稅政策不明，重創車市，裕日車（2227）上半年虧損3.2億元，每股虧損1.07元，裕日車今天公告總經理換手，由裕隆汽車副董事長姚振祥接任。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國對等關稅和貨物稅政策不明，重創車市，裕日車（2227）上半年虧損3.2億元，每股虧損1.07元，裕日車今天公告總經理換手，由裕隆汽車副董事長姚振祥接任，原總經理鐘文川轉任裕日車董事長特別助理。

裕日車表示，此次人事異動，將借重姚振祥在裕隆汽車以及國內車輛產業完整豐富的經營與管理經驗，帶領裕日車持續經營NISSAN及INFINITI品牌發展，並強化公司營運體質、產品競爭力與售後服務能量，以回應顧客與股東期待，在競爭激烈之市場環境，創造穩健經營績效。

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裕日車指出，今年全球汽車產業受到美國關稅議題影響甚鉅，台灣汽車銷售市場也面臨到前所未有的衝擊，面對關稅與產業競爭環境的衝擊與挑戰，企業經營更需要站穩腳步，持續尋找轉型與升級策略。

在裕隆汽車與日產技術合作的核心基礎上，持續為裕隆日產提升公司之生產、銷售、服務、財務及管理等效能，帶動品牌煥新轉型的發展機會。

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