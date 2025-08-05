永豐金證券合併匯立證券 金管會同意

金管會今宣布通過永豐金證券合併匯立證券。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今宣布通過永豐金證券合併匯立證券。雙方股東會已決議通過合併案，由永豐金證券吸收合併匯立證券，並於匯立證券原址設置1家分支機構，合併後永豐金證券經紀業務據點增為45處。

金管會表示，永豐金證券為擴大經紀業務規模及競爭力，5月29日股東會決議通過，以16.29億元併購匯立證券。匯立證券的前身為東方匯理、里昂證券，之後賣給森林投資公司。永豐金證券將於匯立證券原址設置1家分支機構，合併後永豐金證券經紀業務據點增為45處。依公司申請書件說明，合併有助證券業務的整體規模經濟與效益，促進資源整合，並提供更多元且便捷的金融服務。

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永豐金今年前5月市占率為4.788%，居第5位；匯立證券市佔率則為0.538%，第27位。合併後，永豐金證券市佔率上升為5326%，排名不變。匯立證券經紀業務以外資為主，和永豐金證券在業務上有互補性。

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