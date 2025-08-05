7月底外匯存底略減至5978億美元 外資持有國內資產創高

7月底外匯存底略減至5978億美元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日公布我國7月底外匯存底金額為5978.69億美元，較6月底減少5.63億美元，結束連續6個月上升趨勢。雖略有減少，但台灣外匯存底規模仍穩居全球第4，僅次於中國、日本與瑞士。

央行外匯局局長蔡烱民說明，儘管7月外匯存底仍有投資收益挹注，但由於該月非為「孳息大月」，加上美元大幅升值，造成非美元資產換算後縮水，導致整體外匯存底小幅減少。

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根據統計，7月美元指數大漲逾3%，導致主要貨幣普遍貶值，包括歐元下跌2.47%、英鎊貶值3.3%、澳幣貶1.16%、日圓貶3.01%、人民幣下跌0.48%等，新台幣亦貶值2.47%。

蔡烱民指出，7月初新台幣匯率曾短暫出現「overshooting（過度反應）」，有幾個交易日波動較大，央行進場調節，但整體買賣大致平衡。觀察5月、6月與7月底的匯價變化，新台幣兌美元匯率大致維持在29.9元附近，主要仍受美元走勢主導。

對於7月以來美元轉強，蔡烱民分析，主要是美國關稅政策不確定性降低，市場原本擔心逾兆元債券到期違約情況也沒有發生，市場對美國財政風險的疑慮減弱，對美債、美元信心恢復理性。且美國經濟表現優於其他國家，三大信用評仍居高、政策利率也高於歐元等經濟體，皆對美元帶來有力支撐。

台灣關稅尚未底定，是否會對新台幣走勢造成影響？他指出，目前難以直接判斷，從其他國家如日本、歐盟、南韓的情況來看，多先公布暫時性關稅後再協商，目前來看，台幣主要還是受到國際匯市尤其是美元走勢影響較大。

另，金管會公布7月外資本金匯入約50億美元，蔡烱民說，扣除外資盈餘、股利匯出約40億美元，整體淨匯入資金約10億美元，對應外資在7月買超台股也逾2000億元台幣。

由於外資大幅加碼台股，加上台股在7月大漲，截至7月底，外資持有國內股票與債券（以市價計算）連同新台幣存款，合計高達9529億美元，約當我國外匯存底的159%，創歷史新高。

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