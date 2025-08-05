「日本人形機器人之父」石黑浩 9月來台參加SEMICON Taiwan論壇

全球人形機器人權威、被譽為「日本人形機器人之父」的石黑浩，將於9月的SEMICON Taiwan 2025期間登台，深度分享機器人革命如何重塑全球科技版圖。（示意圖，SEMI）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際半導體產業協會（SEMI）今日宣布，全球人形機器人權威、被譽為「日本人形機器人之父」的石黑浩，將於9月的SEMICON Taiwan 2025期間登台，以「Avatar and the Future Society」為題，深度分享機器人革命如何重塑全球科技版圖。

SEMI表示，石黑也是是2025年大阪關西世博會「生命的未來」主題館策展人，此次重磅出席，不僅呼應政府AI新十大建設政策願景，也為台灣產業供應鏈開啟繼電動車與AI應用之後，搶攻機器人巿場先機的全新機會，同時也展現台灣在AI 與 MEMS感測技術領域的國際吸引力，以及SEMICON Taiwan作為全球技術交流與對話平台的重要地位。

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SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，根據調查報告預估，全球MEMS感測器市場規模預計將於2030年突破290億美元，展現強勁成長動能。台灣MEMS及感測器產業憑藉從晶片設計、感測元件製造，到先進封裝與訊號處理的完整供應鏈，在全球市場佔有舉足輕重的地位。SEMICON Taiwan今年展會特別規劃機器人主題，正是看準繼電動車與AI之後，機器人將是最具潛力的下一波關鍵應用。期望透過這個國際平台，協助台灣半導體與電子供應鏈搶得先機，掌握下一波成長浪潮。

SEMI指出，AI新十大建設政策將由政府投入約2000億元預算，其中智慧機器人列為關鍵技術發展重點，目標在2040年帶動15兆元產值。呼應此重大政策方向，SEMICON Taiwan特別規劃「微機電暨感測器論壇–感測新視界，機器人新紀元」，邀請曾被CNN報導為「改變世界的八位天才之一」的「日本人型機器人之父」石黑浩分享突破性研究成果。

SEMI介紹，石黑浩以創造自己的人形機器人分身「Geminoid」系列聞名全球，這些擁有高度擬真外觀的機器人開創了人機互動的全新可能。石黑浩此次親自來台，將揭示如何透過Avatar技術實現不受身體、空間、時間限制的未來社會願景。隨著AI技術快速發展，高精度感測器已成為人形機器人實現自主感知與自然互動的核心技術。台灣在MEMS及感測器供應鏈的堅強實力，正為這波機器人新興商機打造堅實根基。

石黑浩表示，要讓機器人真正走入人類生活，關鍵在於整合視覺、聽覺、行為等多重感測技術，而台灣從晶片設計到精密製造的完整產業生態系統，正是實現這一目標的理想夥伴。期待透過此次交流，與台灣業界分享人機互動最新研究成果，並探討如何結合雙方優勢，開創機器人技術的新里程碑。

在全球科技競爭白熱化的背景下，石黑浩選擇在台灣的國際平台上首度揭示最尖端技術研究成果，充分展現台灣在全球半導體與AI生態系統中的關鍵地位。台灣憑藉完整的半導體產業鏈與精密製造能力，正成為國際科技合作的重要節點，在未來機器人與人類共存的新時代中搶佔制高點。

SEMICON Taiwan 2025期間，石黑浩將與多位業界領袖齊聚微機電暨感測器論壇，為產業提供機器人前瞻技術趨勢與國際佈局洞見。達明機器人副總經理黃識忠將探討協作型機器人如何邁向智慧整合與人形機器人新時代；Aeva共同創辦人暨技術長Mina Rezk將分享MEMS與感測技術如何加速類人機器人的進化，實現更逼真的感知、運動與互動能力。TDK（東京電氣化學）策略長Gavin Ho博士則以感測創新的角度，剖析人形機器人整合應用；工研院（ITRI）副院長胡竹生將分享AI機器人的最新產業發展動向，分享技術演進與巿場趨勢。

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