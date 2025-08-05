台積電內部有超過20萬項商業機密 內鬼洩密引關切

台積電週二（5日）表示，已檢測到「未經授權的活動」，可能導致商業機密洩露。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電週二（5日）表示，已檢測到「未經授權的活動」，這可能導致商業機密洩露。台積電向美媒CNBC表示，已對涉事人員採取「嚴格」的紀律處分，並已啟動法律訴訟。

台積電表示：「台積電對任何破壞商業機密保護或損害公司利益的行為採取零容忍政策」；「我們將嚴厲處理此類違規行為，並依法追究其責任。我們將繼續致力於維護我們的核心競爭力和全體員工的共同利益。」

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近年來，半導體已成為人工智慧模型和應用蓬勃發展的關鍵支柱，其戰略重要性日益凸顯。地緣政治緊張局勢的加劇，使得台積電等晶片供應鏈領導企業的技術競爭優勢備受矚目。

CNBC報導指出，作為全球領先的晶片製造商，台積電擁有豐富的智慧財產權。該公司先前曾表示，其內部系統中記錄了超過20萬項商業機密。

日經亞洲週二引述多名知情人士的話報導稱，台積電數名前員工涉嫌在公司任職期間試圖獲取有關2奈米晶片開發和生產的關鍵專有資訊。

台積電表示，由於該案件目前正在接受司法審查，無法提供更多資訊。

2奈米晶片的生產是目前半導體產業最尖端的製造流程之一。當被CNBC問及日經新聞的報導時，台積電表示，目前沒有其他資訊可以分享。

台積電表示，由於其全面而強大的監控機制，該公司很早就發現這個問題，並補充說，公司迅速開展了內部調查。

根據台灣自由時報報導，為維護國家高端產業國際競爭力，高檢署智慧財產檢察分署偵辦首宗非法取得國家核心關鍵技術營業秘密案件，發現台積電有內鬼，將陳姓員工等3人聲押獲准。

台積電並非首次成為潛在被竊密的目標。2018年，台灣一家法院起訴一名前員工，指控其複製與28奈米製造相關的商業機密，意圖轉移到中國的半導體公司。

當時台積電查獲一名周姓技術副理涉嫌非法竊取機密資料，並打算跳槽上海華力微，主動報請檢調偵辦，新竹檢方偵查終結將周嫌依背信與商業秘密法罪嫌起訴。

晶片製造竊密時有所傳，2023年，荷蘭生產製造最先進晶片設備商ASML也表示，發現中國一名前僱員盜用了與其專有技術相關的數據。

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