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中國啤酒涉低價傾銷台灣 學者：跟野蠻人講什麼道理？

2025/08/05 17:29

中國啤酒涉低價傾銷台灣 學者：跟野蠻人講什麼道理？中國產製啤酒大量低價進口來台，台灣自7月起課徵臨時反傾銷稅。（資料照）
《飲酒過量 有礙身體健康》

〔記者徐子苓／台北報導〕中國製的啤酒大量低價進口來台，財政部七月起課徵臨時反傾銷稅，最快十月做成最後調查，決議是否正式課徵反傾銷稅。專精於中國研究的中經院第一研究所助研究員王國臣批評，中國不論在啤酒還是電商都存在不公平貿易，甚至還禁止台灣啤酒進口，台灣也可考慮以同樣手法反擊。

王國臣指出，中國政府花許多資源補貼啤酒產業，從北京當局到省一級、再到市一級，構成非常嚴重的產能補貼行為，再加上前幾年中國施行《進口食品境外生產註冊管理規定》，以文件標示不符為由，直接禁止台灣酒類出口到中國，比對台灣課徵反傾銷稅還嚴重。

「從我的觀點來看，不需要管這麼多（構成傾銷的）要件，中國都不講道理了，我們跟一個野蠻人講什麼道理？吃虧的就是自己。」王國臣認為，台灣身為法治國家，也可從法律著手，同樣禁止中國的酒類進口。

他批評，中國在啤酒貿易方面的行為存在不公平，在電商方面也是，中國政府網路管制下，消費者看不到亞馬遜、上不了台灣的PChome，但在台灣和美國，消費者隨時可以上淘寶使用電商服務，這就構成了不公平。川普近年屢屢針對中國，正是因為不公平貿易導致中美之間的貿易逆差持續擴大。

各國現在對於中國的小額商品也祭出相應措施，例如美國對中國的小額包裹另外加徵關稅，事實上台灣也面臨中國電商和小額包裹的競爭，但還未跟上美國的腳步反擊，這是王國臣認為現行不足之處。

他也警告，除了中國品牌的啤酒之外，其實很多其他國家大廠的啤酒，也是由中國製造，例如民眾所熟知的日本麒麟、美國百威等，其中許多都是在中國製造，卻因為標示不明的問題，導致民眾不知情喝下肚。

而這也延伸另一個問題，為什麼中國啤酒可以這麼便宜、低成本？其中是否有剝削勞工、食品安全的隱憂？王國臣強調，台灣政府應該要盡到告知義務，讓民眾知道挑選這些啤酒可能會面臨的健康風險。

《飲酒過量 有礙身體健康》

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