比亞迪繞道進台？經部：研議可行管制

中國電動車龍頭比亞迪透過代理商太古汽車引入台灣。（美聯社）

〔記者廖家寧／台北報導〕比亞迪透過代理商太古汽車引入台灣，經濟部指出，現行法規已禁止汽車整車從中國進口，有關中國品牌車從第三地來台部分，政府將研議依相關法規，就技術引進、貨品進出口、車輛審驗、車輛銷售等面向，提出可行的管制措施。

經濟部強調，政府基於國家安全、車輛安全、資訊安全及產業發展等考量，將嚴予防堵中國品牌車以各種方式進入台灣市場。

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至於導入中國零組件來台組裝成車部分，經濟部表示，需符合經濟部產業發展署辦理中國車款在地化供應鏈合作價值比率認定作業要點規定，才可銷售及領牌上路。

另媒體報導，騰勢擬自泰國進口整車來台銷售，經濟部說明，因騰勢屬於國內新引進的車輛品牌，雖依現行規定，可依公路法相關規定向交通部申請取得進口商資格，並依貿易法相關規定進口樣車，再向各主管機關申請車輛安全（交通部）、污染及噪音（環境部）、能耗（經濟部能源署）相關審驗作業，全數審查通過後即能銷售及領牌上路，但未來仍需適用檢討後的管制措施。

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