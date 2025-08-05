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又累又窮！yes123調查：職場爸爸逾5年未調薪

2025/08/05 17:14

yes123求職網今日發布「職場爸爸甘苦談調查」。（業者提供）yes123求職網今日發布「職場爸爸甘苦談調查」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕父親節將至，台灣的老爸是否有心情歡度父親節？根據yes123求職網的最新調查，職場爸爸平均已5.1年未加薪，創下12年新高；近7成老爸手中沒有可支配的零用錢，且每天平均工時達10.5小時，1週還要加班3天，可說是「又累又窮」的一群。

yes123求職網今日發布「職場爸爸甘苦談調查」，調查顯示，有近4成（39.9%）職場爸爸屬於「單薪」家庭，須獨自扛起整個家計；更有高達69.3%坦言，手上沒有真正可支配的零用錢，收入幾乎全數奉獻家庭支出。這些「又累又窮」的職場爸爸們，每天平均工時達10.5小時，一週還要加班三天，嚴重過勞情形令人憂心。

在親子關係上，職場爸爸平均每天僅能與子女相處52.2分鐘，更有近3成表示「幾乎沒有相處時間」。即使在一週7天當中，也只有2.3天能和孩子一起共進晚餐，22.4%的人甚至完全沒有家庭晚餐時光。過度的工作壓力，使得87.1%的爸爸坦言難以兼顧家庭與事業，逾半數全年無休，平均每年僅有2.2天屬於自己。

面對龐大壓力與責任，爸爸們的「生活疲憊指數」高達80.7分，創下6年新高。更有93.1%的爸爸透露曾想「離家喘息」，平均希望能連休8.5天。

今年父親節，爸爸們最期待的禮物前三名依序為「現金」、「百貨禮券」與「國內旅遊」；最不希望收到的則是「微整型服務」、「泡茶器具」與「領帶」。調查也發現，爸爸對於自己扮演父親的角色平均僅給44分，低於工作表現的78.9分，反映出深層的自我懷疑與內疚感。

此次調查更發現，高達92.7%的職場爸爸擔心中年失業，是近12年來最高，主要原因包括缺乏專業技能、年齡歧視與升遷無望。若真的失業，爸爸們估計配偶能容忍的待業時間平均僅有1個月。

yes123發言人楊宗斌指出，職場爸爸常身陷「三明治族」困境，要同時兼顧父親、丈夫與兒子的角色。他呼籲政府與企業應打造更友善的職場環境，推動在職進修與工作生活平衡，減少對未來中高齡失業的恐慌與焦慮。

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