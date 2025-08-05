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美對歐盟徵15％關稅是「全包」式 與其他協議國家不同

2025/08/05 16:53

歐盟官員週二（5日）表示，歐盟商品進入美國時面臨的15%關稅是全包的（all-inclusive），包含最惠國稅率，這與其他一些與美國有協議的國家不同。（路透）歐盟官員週二（5日）表示，歐盟商品進入美國時面臨的15%關稅是全包的（all-inclusive），包含最惠國稅率，這與其他一些與美國有協議的國家不同。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟官員週二（5日）表示，歐盟商品進入美國時面臨的15%關稅是全包的（ all-inclusive），包含最惠國稅率（Most Favoured Nation Rate），這與其他一些與美國有協議的國家不同。

歐盟官員表示，15%的稅率適用於除鋼鐵和鋁以外的所有商品。目前，藥品和半導體的關稅為零，但如果日後這些商品因美國232調查而上調，關稅也將不超過15%。

15%的關稅上限，也適用於汽車及汽車零件，汽車及汽車零件則沒有配額或限制。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）7月27日與美國總統川普達成協議，多數歐盟輸美商品從30%降至15%。雙方證實，美國將對大多數歐盟商品徵收15%的全面關稅。這項協議有助緩解歐盟汽車業面臨的壓力，歐洲汽車產業從業人員約達1300萬人。

此外，歐盟承諾在未來3年間，向美國購買價值7500億美元的液化天然氣、石油與核燃料，以取代俄羅斯能源。川普還說，歐盟也將對美國加碼投資6000億美元，以及購買數千億美元的軍事裝備。

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