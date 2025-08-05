拋關稅衝擊4解方 李淳：拿服貿類比台美談判 不倫不類

前外交部次長李淳今指出，「暫時性關稅」是國際貿易常見情況，簽訂保密協議更是經貿談判為求效率與時限的必要過程。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕台美關稅談判持續磋商中，我方爭取20%「暫時性稅率」再調降，前外交部次長李淳今指出，「暫時性關稅」是國際貿易常見情況，簽訂保密協議更是經貿談判為求效率與時限的必要過程，與服貿的「黑箱」類比明顯不倫不類；因應關稅衝擊，他也建議提高產品競爭力、考慮將市場重心轉移至歐洲等解方。

針對國民黨立委徐巧芯認為所謂「暫時性關稅」只是怕被罵，藍白更質疑保密協議「黑箱」、要求公開。李淳今天在民進黨《午青LIVE》節目接受民進黨發言人韓瑩訪問時指出，無論是「暫時性關稅」或「暫時性貿易協定」，在國際貿易都相當常見，以歐盟與加拿大簽訂FTA為例，在歐盟有27個會員國批准前即為「暫時性（provisional）協議」。

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李淳說，所有經貿談判都會簽訂保密協議，基於協商雙方的互信，防範資訊外洩，避免談判遭受影響，同時，雙方也都有利害關係者，為求談判的效率與時限，談判協議確定前遵守保密協定是必要的。

李淳表示，拿關稅談判和當年的「服貿協議」相互類比，是明顯不倫不類。從事前、事中、事後三階段分析，服貿事前根本沒說要和誰談，國人一無所知，但台美關稅談判早在4月就對外揭露，各界也催促政府趕快去談，在對象的敏感性也有所不同，服貿跟中國談，這麼敏感卻沒有揭露，而美國是我國重要盟友，且各界也都知道。

李淳進一步說明，服貿協議在過程中大家都不曉得，但台美談判的過程中，行政院都有揭露去了多少次，何時去、何時回等；事後，就是送立法院監督，賴總統也說一定會送立法院審議，走民主程序，但服貿是想要在最後一刻3分鐘闖關、包裹表決，不讓大家知道內容，所以從事前、事中、事後比較，服貿顯然和當前台美關稅談判無法類比。

李淳提醒，美國對於已談定的關稅，仍有改變的可能，實例已發生在墨西哥與加拿大。對於韓瑩擔憂台灣內部有過多雜訊，可能對台美談判有不利影響，李淳進一步指出，因應美國關稅衝擊的方式，第一，台灣的企業需要提高產品競爭力，保持在美國的市佔率；其次，也可考慮將市場重心轉移到歐洲；再者，政府則必須協助企業瞭解歐洲市場環境；第四，提升產品品質，進而減少關稅的影響。

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