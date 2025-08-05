晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

拋關稅衝擊4解方 李淳：拿服貿類比台美談判 不倫不類

2025/08/05 16:56

前外交部次長李淳今指出，「暫時性關稅」是國際貿易常見情況，簽訂保密協議更是經貿談判為求效率與時限的必要過程。（資料照）前外交部次長李淳今指出，「暫時性關稅」是國際貿易常見情況，簽訂保密協議更是經貿談判為求效率與時限的必要過程。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕台美關稅談判持續磋商中，我方爭取20%「暫時性稅率」再調降，前外交部次長李淳今指出，「暫時性關稅」是國際貿易常見情況，簽訂保密協議更是經貿談判為求效率與時限的必要過程，與服貿的「黑箱」類比明顯不倫不類；因應關稅衝擊，他也建議提高產品競爭力、考慮將市場重心轉移至歐洲等解方。

針對國民黨立委徐巧芯認為所謂「暫時性關稅」只是怕被罵，藍白更質疑保密協議「黑箱」、要求公開。李淳今天在民進黨《午青LIVE》節目接受民進黨發言人韓瑩訪問時指出，無論是「暫時性關稅」或「暫時性貿易協定」，在國際貿易都相當常見，以歐盟與加拿大簽訂FTA為例，在歐盟有27個會員國批准前即為「暫時性（provisional）協議」。

李淳說，所有經貿談判都會簽訂保密協議，基於協商雙方的互信，防範資訊外洩，避免談判遭受影響，同時，雙方也都有利害關係者，為求談判的效率與時限，談判協議確定前遵守保密協定是必要的。

李淳表示，拿關稅談判和當年的「服貿協議」相互類比，是明顯不倫不類。從事前、事中、事後三階段分析，服貿事前根本沒說要和誰談，國人一無所知，但台美關稅談判早在4月就對外揭露，各界也催促政府趕快去談，在對象的敏感性也有所不同，服貿跟中國談，這麼敏感卻沒有揭露，而美國是我國重要盟友，且各界也都知道。

李淳進一步說明，服貿協議在過程中大家都不曉得，但台美談判的過程中，行政院都有揭露去了多少次，何時去、何時回等；事後，就是送立法院監督，賴總統也說一定會送立法院審議，走民主程序，但服貿是想要在最後一刻3分鐘闖關、包裹表決，不讓大家知道內容，所以從事前、事中、事後比較，服貿顯然和當前台美關稅談判無法類比。

李淳提醒，美國對於已談定的關稅，仍有改變的可能，實例已發生在墨西哥與加拿大。對於韓瑩擔憂台灣內部有過多雜訊，可能對台美談判有不利影響，李淳進一步指出，因應美國關稅衝擊的方式，第一，台灣的企業需要提高產品競爭力，保持在美國的市佔率；其次，也可考慮將市場重心轉移到歐洲；再者，政府則必須協助企業瞭解歐洲市場環境；第四，提升產品品質，進而減少關稅的影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財