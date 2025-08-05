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傳美要台積電入股英特爾換低關稅 引網友熱議

2025/08/05 16:34

市場傳出，美國總統川普開2大條件直指台積電，要求入股英特爾49％，以及再投資美國4000億美元。圖為美國總統川普（左）與台積電董事長魏哲家（右）。（歐新社）市場傳出，美國總統川普開2大條件直指台積電，要求入股英特爾49％，以及再投資美國4000億美元。圖為美國總統川普（左）與台積電董事長魏哲家（右）。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場近日傳出，美國總統川普要求台灣，若是想與日本、南韓享有同等15%關稅，台積電（2230）將須比照日韓加大投資美國額度，甚至要求台積電與英特爾合資等。對此，台積電今（5日）做出回應，稱對等關稅是2國談判協定稅率，不是任何一家企業可擔負任的責任，並重申公司對投資英特爾「沒興趣！」。消息一出，引發PTT網友熱議，有網友表示「傳產自求多福喔」、「台積電的股東們又不是佛心，為了救台灣犧牲自己利益」等。

綜合媒體報導，美國1日公布對台灣對等關稅稅率為20％，行政院表示這是「暫時性稅率」，目前仍在努力談判中。然而，近來市場傳出，若台灣想爭取跟日韓同樣的15％對等關稅，川普開出2大條件，一是台積電入股英特爾49％，另外還要再投資美國4000億美元（約新台幣11.9兆元）。而這兩件事對台積電董事長魏哲家而言，都相當為難。

傳聞還指出，此次台美談判卡關的最大關鍵，就是台積電，以及去年台灣對美國貿易逆差達739億美元（約新台幣2.2兆元），比日本的685億美元（約新台幣2兆元）和韓國的660億美元（約新台幣1.97兆元）高。據傳，美方不停施壓台灣，希望台積電能做更多，讓台灣政府與美談判更為困難。

對於上述傳聞，台積電今稍早做出回應，強調對等關稅是2國談判協定稅率，不是任何一家企業以決定的；而至於是否投資英特爾，公司董事長魏哲家稍早已向全球宣告，對投資英特爾「沒興趣！」。

上述消息一出，引發PTT網友熱議論，「台積尚勇 噴噴」、「買牙膏廠跟台積電的理念違背啊」、「董仔：我們台積不收垃圾」、「傳產靠台積電本來就是做夢 跟你又不熟 幹嘛吃虧救」、「看來關稅要降沒希望了，本來也不該拿企業當籌碼」、「傳產自求多福喔」、「台積電的股東們又不是佛心，為了救台灣犧牲自己利益」「TACO賣鬧啊」等。

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