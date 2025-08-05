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AI伺服器續旺 台光電7月營收再創新高

2025/08/05 16:16

台光電7月營收再創新高。（取自官網）台光電7月營收再創新高。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕受惠AI伺服器拉貨強勁，銅箔基板大廠台光電（2383）7月合併營收再創歷史新高，7月合併營收83.72億元，月增4.20%，年增44.81%，連續三個月創下歷史新高，累積前7月合併營收525.60億元，年增達53.99%。

台光電連續兩季賺進一個股本，展望未來，台光電對全產品線各應用領域發展均抱持樂觀態度。從AI應用、雲端服務、邊緣運算預期都將維持強勁成長動能。台光電表示，公司在產能規劃上超前部署，即將在2025年完成中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山廠的擴充，總產能提升33%。在2026年將乘勝追擊，接續在台灣桃園、中國昆山、中國中山投資新廠房及產能；馬來西亞檳城也將在2026啟動產能擴充，完成後，台光電總產能將再增近30%，在規模上的領先將進一步擴大。

此外，台光電亦擴大美國投資，將向位於美國加州的全資子公司Arlon EMD投資4900萬美元（約新台幣14.7億元）。此次投資是在先前已投入的新作業系統、壓合設備及其他硬體升級的基礎上，再安裝兩台新的上膠機、自動化硬體、化學混合設備及其他設施。這項投資將強化北美當地生產的產品組合，不僅能更快速回應市場需求，亦能降低風險並應對產能需求的激增。

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