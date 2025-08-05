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防堵技術流向中國 美國擬在高階AI晶片配備位置追蹤功能

2025/08/05 16:20

美國白宮科技政策辦公室主任克瑞蕭斯（Michael Kratsios）表示，美國正在探索為晶片配備更強大位置追蹤功能的方法，顯示美國政府正努力遏制輝達（Nvidia）等公司生產的高階晶片流向中國。（路透資料照）美國白宮科技政策辦公室主任克瑞蕭斯（Michael Kratsios）表示，美國正在探索為晶片配備更強大位置追蹤功能的方法，顯示美國政府正努力遏制輝達（Nvidia）等公司生產的高階晶片流向中國。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國白宮科技政策辦公室主任克瑞蕭斯（Michael Kratsios）表示，美國正在探索為晶片配備更強大位置追蹤功能的方法，凸顯美國政府正努力遏制輝達（Nvidia）等公司生產的高階晶片流向中國。

《彭博》報導， 美國政府一直主張與業界合作，監控敏感零組件的流動情況，這是遏制走私並確保美國技術維持主導地位的更廣泛計劃一環。中國有關部門上週召見輝達代表，討論美國打算在其H20晶片配備位置追蹤功能和其他安全風險等問題，輝達回應指出，該公司晶片不存在「後門」。

克瑞蕭斯接受《彭博電視台》訪問表示：「我們正在討論可能對晶片本身進行哪些類型的軟體或物理改動，以實現更好的位置追蹤。這是我們明確納入AI行動計畫的內容。」

輝達高階晶片的走私活動仍在繼續。英國《金融時報》7月24日報導，調查發現，在過去3個月，有超過10億美元（新台幣299.2億元）的輝達高階人工智慧（AI）晶片被走私到中國。

克瑞蕭斯表示，他尚未與輝達或超微半導體（AMD）就開發位置追蹤技術進行私下討論。克瑞蕭斯也是美國總統川普今年7月公布美國AI行動計畫的建構者之一。

白宮7月23日公布AI行動計畫，透過放寬對AI的監管來鞏固美國在AI領域的全球領先地位，該計畫也將制定新的出口管制措施，限制包括中國在內的「受關注國家」取得美國技術，「受關注國家」還包括伊朗、北韓、俄羅斯等。

根據該計畫，美國商務部將帶頭加強對美國出口晶片最終用戶的監控，並開發新的晶片位置驗證功能。該計劃還指示美國國防部和商務部與盟友協調，採取美國出口管制措施，並禁止美國對手加入其國防供應鏈。

克瑞蕭斯目前人在南韓參加亞太經合組織（APEC）數位部長會議，他把矛頭指向中國AI行動計畫，該計畫涉及籌組一個全球組織來制定治理和技術標準。

克瑞蕭斯指出：「我們認為，每個國家都應該根據自己對AI監管的考量來決定自己的命運，以創新為先的美國模式將最具吸引力。」 　

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