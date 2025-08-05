比亞迪闖台來勢洶洶？車商直言中低價車市恐血流成河

據悉，比亞迪準備在台灣打頭陣的車款應是熱銷的冠軍車款「宋Plus」插電式油電休旅車，大約半個月前，已有眼尖的車友在在新竹街頭被捕獲「宋Plus」測試車。（取自比亞迪官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕全球電動車龍頭比亞迪來勢洶洶闖台，車商直言，以比亞迪在全球各地低價「大開殺戒」的情況，比亞迪若登台，中低價車市恐血流成河。

台灣總代理太古汽車已拿下比亞迪汽車台灣總代理，將掛上「騰勢」品牌從泰國廠進口來台，目前車輛認證已取得交通部VSCC合格證，就差取得經濟部投審司核可。

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據悉，比亞迪準備在台灣打頭陣的車款應是熱銷的冠軍車款「宋Plus」插電式油電休旅車，大約半個月前，已有眼尖的車友在新竹街頭被捕獲「宋Plus」測試車。

比亞迪「宋Plus」累計銷量突破100萬輛，是中國首款也是最快達成百萬銷量的新能源休旅車，「宋Plus」有DM-i（油電）和EV（純電）兩個版本，售價介於人民幣13.58萬元至17.58萬元間（約新台幣57萬元至74萬元間）。

若從泰國廠引進，價格也恐會落80~90萬元間的甜甜價，恐掀起台灣中型休旅車市場廝殺。

比亞迪去年全球銷量 427.21 萬輛，年增 41.26%，已超越特斯拉電動車，連兩年創新高並蟬聯全球電動車市場銷售王寶座。

由於中國電動車產能供過於求的外溢效應，這兩年積極以低價外銷海外市場，造成各地車市重創，歐美皆積極祭政策防堵。

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