比亞迪將掛「騰勢」品牌繞道登台 只差這一關

中國電動車大廠比亞迪登台腳步近了？台灣總代理太古汽車將從比亞迪泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台，目前車輛認證已過關，就差取得經濟部投審司核可，若經濟部點頭，最快年底就可登台。（歐新社）

〔記者楊雅民／台北報導〕中國電動車大廠比亞迪登台腳步近了？台灣總代理太古汽車將從比亞迪泰國廠掛上「騰勢」品牌進口來台，目前車輛認證已過關，就差取得經濟部投審司核可，若經濟部點頭，最快年底就可登台。

太古集團去年就已和比亞迪接觸，並簽訂合作備忘錄，今年初台灣汽車市場就傳得沸沸揚揚，太古在台灣申請騰勢的簡體字與英文以及廠徽等商標，並將部分車型送審認證，市場更盛傳太古想引進高階電動休旅車款D9、N8，如今又傳出將導入油電車「海獅」。

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據悉，包括比亞迪和中國吉利汽車原本皆有意循MG汽車模式在台國產化，但去年MG汽車在台熱銷後，去年火速遭經濟部自製率新規影響，根據經濟部國產車自製率新制內容，車廠須配合提出在地化供應鏈合作價值比率承諾且須逐年提高。

上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%，並且對於新制上路前已上市的車款，以及即將上市車款都將要求在地化供應鏈合作價值比率，也讓吉利登台計劃卡關，比亞迪則決定自泰國掛上國際品牌。

太古集團總代理也強調，騰勢是國際品牌，並非中國生產。車商表示，目前台灣法規確實無法可禁整車從泰國進口，只有經濟部投審司可用國安等名義進行卡關。

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