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爆台美談判大卡關「合資美積電」 川普開出「2大條件」

2025/08/05 11:43

市場傳出，傳川普開2大條件直指台積電，要求入股英特爾49％，以及再投資美國4000億美元。（歐新社）市場傳出，傳川普開2大條件直指台積電，要求入股英特爾49％，以及再投資美國4000億美元。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公布對台灣對等關稅稅率為20％，行政院表示這是「暫時性稅率」，目前仍在努力談判中。然，市場傳出知情人士透露，若台灣想爭取跟日韓同樣的15％對等關稅，川普開出2大條件，一是台積電入股英特爾49％，另外還要再投資美國4000億美元（約新台幣11.9兆元）。而這兩件事對台積電董事長魏哲家而言，都相當為難。

市場傳出，此次台美談判卡觀的最大關鍵，就是台灣「護國神山」台積電，以及去年台灣對美國貿易逆差達739億美元（約新台幣2.2兆元），比日本的685億美元（約新台幣2兆元）和韓國的660億美元（約新台幣1.97兆元）都高。據傳，美方不停施壓台灣，希望台積電能做更多，讓台灣政府與美談判更為困難。

據報導，自台灣拿到暫時關稅20%後，不但國人、企業相當焦慮，來自外交圈、投資圈、外媒等市場傳言更是不間斷，但稅率「卡在20%」的原因，許多消息都指向台灣投資金額不夠等相關、並點名台積電，傳言川普希望台積電能比照日韓加大投資額度，甚至要求台積電與英特爾合資等。

據報導，有資深媒體人爆料，在7月30深夜，台灣外交圈曾傳出美國原打算對台灣祭出25%關稅，但最後以20%收手，與「合資破局」有關。據傳「美國希望台積電跟英特爾合資，但這件事情談判卡住，雙方談不下去」。

儘管英特爾與台積電合資的議題早在今年3、4月間就曾傳過，但現今又再成為市場專注焦點。

對於市場傳言川普的兩大條件，現實上非台灣政府能一手拍板，因為國發基金持股僅6.38%，但實際主導權仍在企業。一位科技大老直言，川普最在意的從頭到尾就是台積電，台美談判卡關核心在晶片。

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