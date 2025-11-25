卓揆：台美關稅磋商已大致完成 正進行文件交換

行政院長卓榮泰今表示，台美關稅談判磋商已大致完成，正在進行文件的交換。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院長卓榮泰今表示，台美關稅談判磋商已大致完成，正在進行文件的交換。他透露，談判過程中，我政府朝3方向努力，包括降低現在的對等關稅、不再疊加任何的關稅、232條款高科技領域取得最惠國待遇。

行政院長卓榮泰今出席「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年成果高峰會」致詞時提到，今年4月美國啟動關稅談判時，我政府在美國宣布對等關稅48小時內，提出對產業的支持，現在看來，是全世界最快反應出對產業支持的政府。顯示對產業的支持是政府在對關稅談判啟動時第一個想到的。

他指出，高科技大廠的調適能力或許比較高，雖然政府也持續關注；但中小企業在國際變局當中，政府如果沒有投入更大力道，可能沒有辦法很快的調適、適應過來。

卓榮泰強調，政府很希望台美之間談判能夠盡速定案。一旦定案後，政府就全力協助各行各業因應美國關稅的後關稅時代，希望更有力道協助國內的中小微企業能夠調適、適應全世界競爭的局面。

他表示，行政院的談判團隊一直積極與美方做最後磋商，大體上的磋商大概已經完成，目前在做一些文件的交換。期待在很快的時間能看到台美之間降低現在的對等關稅，能夠再往下調，調到合理稅率；而且不再疊加任何的關稅；同時，232條款中高科技領域，能取得跟世界其他國家比較起來的最惠國待遇。政府持續朝以上3項原則持續努力。

卓榮泰也提到，在台美關稅談判中，政府秉持原則包括：要維持國家競爭力、維持產業競爭力、維持國人健康、維持糧食安全，都會面面顧到。

最重要的，也是讓國內產業界能夠快速穩定下來，穩定後，產業就能夠在政府現有的支撐力道上，無論是淨零雙軸的轉型，或是打開國際的通路，或是輔導往國外、增加國際多元市場的開發，或是協助中小企業研發轉型等，都能夠有更大的力道。

卓榮泰重申，盡速的完成台美關稅談判的工作，是現在對政府和產業界來說，共同重要的部分。

