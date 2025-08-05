庫存告罄、漲價倒數！美企警告：一切都會變得非常昂貴

美企警告，受關稅影響，商品將調漲，且一切都會變得非常昂貴。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「所有東西都會變得非常昂貴」，美中小企業者警告，現庫存開始告罄，而川普政府的關稅，可能會迫使他們在年底前提高價格。

上週，川普更新了針對數十個國家的關稅稅率，稅率從10%到41%不等，將於8月7日起生效。那些被認為透過轉運或透過中間國家運輸以掩蓋原產地來逃避適用關稅的商品，將被徵收額外40%的稅率。

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CNBC報導，加州奧克蘭的家居裝飾銷售商阿布蘭特斯（Melanie Abrantes）是美國眾多中小型消費品企業執行長之一，他們表示，今年稍早囤積的美國企業現在開始庫存告罄。當他們從海外製造商重新訂購時，將需要支付高昂的進口成本。

富國銀行經濟學家在7月份的1份研究報告中寫道，雖然搶購庫存減輕了提高商品價格的必要性，但隨著關稅前庫存的減少，企業將越來越難以消化更高的進口關稅。我們預計核心商品價格將因此在下半年進一步上漲。

總部位於紐約的新創公司Loftie執行長哈塞特說，今年4月川普首次公佈關稅計畫時，他的智慧鬧鐘庫存量足夠5個月。

然到9月份，他將需要從Loftie在中國的製造商進口1批新產品。以目前30%的關稅稅率，他表示，他很可能會把原本暢銷的170美元（約新台幣3202元）智慧鐘的價格提高到185美元（約新台幣5537元），漲幅達9%。

哈塞特指出，「很多人認為目前的關稅情況還沒有那麼糟糕，因為我們所有企業主手頭上都有庫存」，然關稅才剛開始對實際消費品價格產生滲漏效應。我認為大家對此有一種虛假的輕鬆感。

根據耶魯大學預算實驗室的最新估計，美國消費者將面臨18.3%的整體平均有效關稅稅率，為1934年以來的最高水準，預計到2025年，這些關稅將使美國家庭平均損失2400美元（約新台幣7.18萬元）。

阿布蘭特斯製作並銷售木質或軟木材質的碗、花盆和花瓶等物品，部分產品和材料從葡萄牙進口。她表示，部分產品的價格已調高高達50美元（約新台幣1497元），預計年底前可能還需要再次調高。

新澤西州錫考卡斯市海灘手提包製造商Bogg Bag執行長瓦卡雷拉（Kim Vaccarella）表示，公司之所以選擇在海外生產，是因為國內產品的品質無法與Bogg Bag相媲美。

瓦卡雷拉表示，她計劃在年底左右向中國和越南的工廠下達下一批庫存訂單。她表示，屆時她可能會提高價格，具體價格取決於當時的關稅稅率。

兒墊和出牙玩具的新創公司Busy Baby執行長貝尼克（Beth Benike）亦指出，如果目前的關稅稅率保持不變，Busy Baby將在下次補貨時，對其網站上的每個購物車加收10%的關稅附加費。

小型企業的利潤率通常很低，全國小型企業協會（National Small Business Association）主席兼執行長Todd McCracken表示，如果消費者減少支出，許多小型企業可能會倒閉。

美國零售聯合會政府關係執行副總裁戴維·弗倫奇亦指出，到目前為止，零售商還能控制價格，但新的關稅將在未來幾週對商品產生影響。我們直接聽到小型零售商的聲音，他們擔心在這些不可持續的關稅稅率面前，自己能否繼續經營下去。

弗倫奇說，關稅的直接結果將是價格上漲、招聘減少、資本支出減少和創新放緩。

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