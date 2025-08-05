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不再不可取代？ 川普關稅對歐亞國家不客氣 華爾街銀行丟生意

2025/08/05 15:00

川普對歐洲貿易夥伴頻頻施壓，歐洲企業開始轉向與當地本土銀行合作，不再依賴華爾街大型銀行。（美聯社）川普對歐洲貿易夥伴頻頻施壓，歐洲企業開始轉向與當地本土銀行合作，不再依賴華爾街大型銀行。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國川普政府對歐洲貿易夥伴持續施壓，歐洲與亞洲企業正默默進行一場與華爾街「金融脫鉤」的行動，逐步擺脫對美國大型銀行的依賴。據報導，美國銀行在全球債券市場的參與度正明顯下滑，歐洲本土銀行趁勢崛起，重新佈局企業金融版圖。

摩根大通CEO戴蒙曾坦言，由於關稅不確定性，他們在4月以前已經失去了幾筆原屬於華爾街的債券承銷案，轉由歐洲本地銀行接手。

數據顯示，隨著貿易規則變化、供應鏈重組的嚴重衝擊，目前約有一半的非美國公司歐元債發行，美國前五名投行不再參與。在英鎊債券市場，美國大行被「排除在外」的比例更是從去年的47%激增至今年的64%。

這種趨勢在亞洲表現更為明顯，亞洲企業對「美國交易銀行」的依賴度正在下降。研究機構Coalition Greenwich指出，目前有3分之1的亞洲企業計畫在未來12個月內更換主要交易銀行。

據報導，歐洲銀行顯然看到了這個機會窗口，包括德意志銀行、法國巴黎銀行等金融機構皆指出，來自企業的新項目詢價（RFP）明顯增多，整體委託案量回升。蘇黎世保險公司Chubb本週發行的一筆人民幣離岸債券，即由渣打銀行承銷。

對此，渣打財務長Diego de Giorgi說得直接，客戶對我們說，他們希望與區域性頭號銀行合作，而非全球巨頭。

不只是承作業務的變化，整體企業信任也出現轉移。瑞銀集團CEO強調，歐洲銀行如今已具備提供「有競爭力的專業建議」的能力，足以與華爾街對抗。羅斯柴爾德銀行的企業融資部門主管也表示，不少企業開始認為，與歐洲或法國投資銀行合作，在融資與併購層面上「更穩健、可控」。

East & Partners分析主管進一步指出，大型企業正積極管理外匯波動、利率變化、地緣政治與供應鏈斷裂等風險，而這些風險正好放大了與美國金融機構合作的脆弱性。他指出，「美系銀行的全球客戶正持續流失，這只是開始」。

分析師指出，川普政策讓全球企業選換一條風險更低、距離更近的金融道路，從華爾街的債券業務縮水，到亞洲企業更換交易銀行名單，看似悄無聲息的金融版圖，正在重塑全球資本市場的權力結構。

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