AIT舊址地上權今標脫 元大人壽以21.9億得標

國產署今標脫AIT舊址地上權，由元大人壽以21.9億得標。（資料照，取自AIT臉書）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國產署公告12宗國有地招標設定地上權，今日開標結果僅標脫1宗，位於台北市大安區美國在台協會（AIT）舊址，首次列標即標脫，共吸引3封標單搶標，由元大人壽21.9億餘元得標、溢價10.57％。國產署表示，本宗地上權案地租年息率3.5％，其中1％隨申報地價調整，2.5％依簽約當期申報地價計收，權利金繳交期限為90日。

國產署說明，位於台北市大安區AIT舊址首次列標，面積461.6坪，鄰近捷運大安森林公園及大安站，屬北市精華地區稀有的大面積標的，共吸引3封標單搶標，由元大人壽以21.9億餘元得標、溢價率10.57％。另兩家投標廠商為宏盛建設及立信建設。

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國產署表示，元大人壽今年已經第2次標得地上權標的，因應國際經濟情勢，近期不動產市場投資人多抱持觀望態度，本次推出的精華商業區土地區位實屬優良，成功吸引壽險業及建設公司投標，並順利標脫。

國產署表示，公告招標設定地上權自2010迄今共標脫213宗土地，標脫面積69.63公頃；地上權人興建產品類型，除住宅外，尚有企業總部、旅館、商場及醫療院所等多元產業使用，未來將持續篩選優質標的列標，今年度第4批標的預計於9月15日公告，敬請期待。

另，配合中央推動長期照顧服務政策，國產署表示6月30日公告今年度第3批6宗指定產業（長照）招標設定地上權標的，土地使用分區為住宅區及鄉村區乙種建築用地，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。

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