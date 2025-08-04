台積電設廠增加稅收 熊本縣菊陽町首列「不交付團體」

九州熊本縣菊陽町首度被列入「不交付團體」，主要因為全球最大半導體代工廠台積電在當地設廠營運，促進地方稅收增長。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕日本《產經新聞》報導，日本總務省表示，2025財年因稅收增加，無需國家撥付「普通交付稅」（類似國家給的輔助款 ），即可財政獨立運作的「不交付團體」將達85個，較2024財年增加2個，亦為連續第4年增加。其中，九州熊本縣菊陽町受到關注，首度被列入不交付團體，主要因為全球最大半導體代工廠台積電在當地設廠營運，促進地方稅收增長。

日本總務省7月29日公布最新數據，顯示2025財年有85個不交付團體，包括東京都及其他 84個市町村，比2024財年增加2個，反映日本企業業績好轉及居民薪資所得提高，帶動地方稅收增加。

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其中，10個市町村為首度被列入不交付團體，包括宮城縣女川町、群馬縣太田市、靜岡縣裾野市及熊本縣菊陽町等。熊本縣菊陽町尤其受到關注，首度被列入不交付團體，主要因為台積電在當地設廠營運，促進地方稅收增長。

8個市町村 2024財年被列入「不交付團體」，但2025財年又恢復為需國家撥付「普通交付稅」，包括福島縣新地町、千葉縣芝山町、山梨縣山中湖村等。

「不交付團體」的變化與日本整體經濟景氣息息相關。自2000財年以來，不交付團體數量在2007財年達到高峰，高達142 個。2010財年跌至最低點，僅 42 個。2019財年回升至 86 個，但受COVID-19疫情衝擊，2021財年又降至54個。但此後隨企業業績逐漸轉好，不交付團體數量近年來又呈穩定增加

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