信錦Q2每股盈餘0.84元 全力加速東南亞與新品布局

信錦董事長陳秋郎帶領公司成功布局各項新品，迎接大環境挑戰。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕樞紐（hinge）及機構件大廠信錦（1582）今日召開董事會，公告第二季財務報告。由於產業環境受到對等關稅政策與新台幣升值的影響，即使電競顯示器與低軌衛星（LEO）相關產品的出貨展望仍符合期待，在面臨全球通膨問題及貿易戰升溫的總體經濟環境下，仍使得PC相關產業的終端需求呈現保守態勢。

信錦第二季合併營業收入21.5億元，較前一季下降4%，年減為15%，營業毛利為5.02億元，毛利率為23.3%；營業利益為1.94億元，營益率9.0%，稅前淨利為2.14億元，歸屬於母公司稅後淨利為1.21億元。以加權平均股本計算，第二季每股稅後盈餘（EPS）為0.84元。

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儘管今年面臨全球大環境挑戰，展望未來，信錦強調，將持續優化原物料與生產成本控管，同時，在產能布局方面，越南與泰國等東南亞據點持續提升產能與生產效率，進一步強化整體調度彈性，並已成功拓展新客戶，搭配低軌衛星相關新產品的挹注，可望成為中長期成長的新契機。信錦集團亦持續投入新應用產品開發，逐步擴展集團產品價值與市場深度，靈活因應外部環境變化，以維持在樞紐領域的產業地位。

信錦累計上半年合併營收為43.98億元，年減6%；合併營業毛利率為24.9%。累計營業利益為4.72億元，營業利益率10.7%；稅前淨利為4.97億元，歸屬於母公司之稅後淨利為2.73億元，累計每股稅後盈餘為1.89元。

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