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維持國家通訊韌性 數發部估全台至少需2500台衛星接收器

2025/08/04 16:53

立法院交委會今天邀請NCC、數發部報告「丹娜絲風災通訊中斷及復原過程」。（取自國會頻道）立法院交委會今天邀請NCC、數發部報告「丹娜絲風災通訊中斷及復原過程」。（取自國會頻道）

〔記者徐子苓／台北報導〕衛星通訊能在地面通訊中斷時派上用場，立法院交委會今天邀請NCC、數發部報告「丹娜絲風災通訊中斷及復原過程」，數發部官員表示，原先規劃一個多重星系計畫，預計5年內增加2500個接收器。雖然該計畫後來並沒有爭取到預算，目前僅有700多個接收器，但仍透露出台灣維持通訊韌性所需的最低衛星設備數量。

民進黨立委蔡其昌質詢時詢問，移動式基地台是否在此次災區通訊派上用場？NCC代理主委陳崇樹表示「有」，行動車只有衛星派得上用場，但衛星設備能量還有加強空間，數發部去年補助3大電信業者，建置共30輛配備OneWeb低軌衛星設備的行動車，此次幾乎都出動到災區補足通訊涵蓋。

蔡其昌追問，在量能方面，需要多少衛星設備才足夠？數發部次長闕河鳴表示，數發部過去已執行700多台衛星接收器的驗證計劃，部分是給軍警消和國防使用，但今年獎補助款大幅減少，依照原先規劃，驗證計畫結束後，接收器數量應該要逐年增加，今年應該增加到2000台左右，但實際上今年完全沒有增加，仍維持700多台，而數發部手上能夠調動的只有40幾台接收器。

但闕河鳴強調，就算只靠單一星系（指現行合作的低軌衛星業者OneWeb），2000多台設備也不夠，因為同一個星系頻寬有上限，再加上台灣地形非常複雜，有些星系在花東縱谷有訊號，到了太魯閣就沒了訊號，因此數發部希望引進不同星系。

蔡其昌詢問，這樣的佈建需要多少時間完成？闕河鳴回應，針對多重星系，數發部原先有一個5年期的計劃，規劃5年內要增加到2500個接收器。過去預算都是一年一年通過，今年則是完全沒有預算。

蔡其昌認為，以通訊韌性而言，這次風災是最好的實驗場域，可以說是一個演習，但此次政府明顯無法在短時間內達成目標。簡單來說，若台灣遭受飛彈攻擊，導致區域性通訊中斷，這時衛星設備應該快速移動到該區域。

目前衛星行動車只有30輛，多名立委擔憂量能遠遠不足。闕河鳴指出，今年下半年的第5期前瞻計畫，會補助3大電信業者各增加3台衛星行動車（累積共39台），另外改裝31輛既有的行動基地台車，購置衛星終端設備機架，以利後續設置衛星終端設備。經費方面，車子一輛要價1100到1500萬，衛星需要300萬左右，數發部補助電信業者49%金額。

但他也強調，衛星無法補足固網，數發部分析這次大規模故障的根因，主要是電力和光纖網路不足，因此馬上調整前瞻計畫，購置行動發電機供固定基地台使用。

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