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淡水待售新成屋年減1241戶 新北減少最多行政區

2025/08/04 16:20

新北市各行政區呈現增減互見，其中去年第四季淡水區待售新成屋為2090戶，不但跌破3千戶，甚至年減數量達1241戶，為各行政區中待售新成屋減少最多的行政區。（記者徐義平攝）新北市各行政區呈現增減互見，其中去年第四季淡水區待售新成屋為2090戶，不但跌破3千戶，甚至年減數量達1241戶，為各行政區中待售新成屋減少最多的行政區。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部最新發布的低度使用（用電）住宅統計報告，新北市各行政區呈現增減互見，其中去年第四季淡水區待售新成屋為2090戶，不但跌破3千戶，甚至年減數量達1241戶，為各行政區中待售新成屋減少最多的行政區。

另外，土城、中和等兩個行政區的待售新成屋也呈現年減現象，反觀三重區、1年則增加503戶，為新北市各行政區中最多，板橋年增418戶、新莊年增258戶，分居第二、三名。

淡海新市鎮 大台北少數房價親民區域

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，林三淡早年因行政區內的大型重劃區開發，掀起大量新案供給，導致空屋率拉高，進而抑制房市發展，不過，隨著重劃區開發成熟，三峽北大特區空屋率先行下降，緊接著林口空屋率有跟著走緩，近幾年因房價走揚，淡海新市鎮成為少數房價親民區域，加上淡江大橋進度明確，吸引部分族群往淡水置產。

曾敬德表示，待售新成屋統計方式為屋齡5年內、仍維持第1次登記且有銷售可能性的住宅進行統計，由於許多新建案裡面都有合建成分，有可能地主分回沒自用也沒出租，也是有可能被歸入低度用電的待售新成屋，目前房市並未感受到待售新成屋數量增加帶來的賣壓。＃

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