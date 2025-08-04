土銀統籌主辦大港捷匯41.31億元聯貸案、超額認購達136%。（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕支持政府開創地方榮景，金融業力挺高雄捷運聯合開發案。土地銀行於今（114）年8月4日與國城建設、高興昌鋼鐵及大港捷匯共同舉行「大港捷匯股份有限公司六年期新臺幣41.31億元聯合授信案」簽約典禮，由土銀攜手5家本土銀行共襄盛舉，最終超額認購比率達136%。

該筆聯貸案由土地銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，合作金庫銀行與第一銀行擔任共同統籌主辦銀行，兆豐銀行為共同主辦銀行，臺灣中小企業銀行及農業金庫共同參與。資金將用於「高雄市大眾捷運系統黃線Y10站土地開發案」的興建成本及相關支出。

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這項開發案由國城建設與高興昌鋼鐵共同成立「大港捷匯股份有限公司」推動，已與高雄市政府完成簽約，計畫在黃線Y10站興建地上24層、地下5層的複合式住商大樓。開發基地位於臺鐵民族站及未來捷運黃線Y10站交會處，面積約2,299坪，周邊涵蓋高醫商圈、吉林夜市、建國商圈及高雄車站商圈，地理位置優越，兼具交通便利與生活機能，開發潛力十足。

土銀今年以「擴大綠色金融．共創永續未來」為經營主軸，除穩固在不動產金融的領導地位，也積極投入政策性專案貸款、綠色融資與永續授信業務，包括建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型與智慧升級融資、臺電供應鏈融資等，致力成為企業、社會與環境永續發展的堅實後盾。

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